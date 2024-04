MotoGP | Jerez, Prove: Bagnaia da record, ma Vinales è vicino

Dopo un paio di venerdì complicati, a Jerez Pecco Bagnaia ha iniziato subito il weekend del Gran Premio di Spagna con il piede giusto. Il campione del mondo è stato infatti il più veloce nel turno pomeridiano, quello che ha designato i 10 piloti che domani mattina disputeranno direttamente la Q2, e lo ha fatto con il nuovo record del tracciato andaluso in 1'36"025, battendo quello che gli apparteneva dal 2022.

E' stata una sessione che ha visto le Ducati fare la voce grossa, perché sono ben sette quelle che si sono infilate nella top 10, guadagnandosì così il pass per la Q2. Alle spalle del piemontese però c'è l'Aprilia di un Maverick Vinales che anche in Andalusia sembra essersi portato dietro il grande feeling con cui ha dominato due settimane fa ad Austin.

Nonostante una scivolata alla curva 1 nelle prime fasi del turno, il pilota di Roses si è piazzato a soli 100 millesimi da Bagnaia, con una velocità al T4 che non sembra avere nessuno dei suoi rivali. Inoltre, ha mostrato ottime cose anche quando ha lavorato sul passo gara con la gomma media al posteriore, quindi anche questa volta sembra uno di quelli da tenere d'occhio.

Stesso discorso che vale ache per Marc Marquez, che quando è stato il momento di andare ad affrontare il time attack ha staccato il terzo tempo con la sua Ducati GP23 del Gresini Racing, attardato di 143 millesimi dalla vetta, ma con la gomma media ha dato la sensazione di avere un passo davvero invidiabile. Dietro di lui, a completare la top 5 ci sono poi le altre due Desmosedici GP di un ritrovato Marco Bezzecchi, finalmente veloce come i migliori del lotto nonostante una caduta alla curva 1, e quella del leader iridato Jorge Martin, oggi parso un filino meno brillante ed esplosivo del solito.

In sesta posizione c'è il secondo "intruso" e ancora una volta si tratta del rookie Pedro Acosta, che non finisce di stupire. Quella del campione del mondo della Moto2, infatti, è l'unica KTM ad essersi guadagnata la Q2, con Brad Binder, Jack Miller e la wild card Dani Pedrosa che invece si sono dovuti accontentare dell'11°, del 13° e del 14° tempo, incappando anche tutti in una scivolata ciascuno nel momento più caldo del turno, condizionando anche i time attack della concorrenza con le bandiere gialle.

Non è stato positivo però solo il venerdì della Ducati, ma anche quello dell'Aprilia, perché pure Aleix Espargaro si è arrampicato fino alla settima posizione, con un ritardo di 421 millesimi con la seconda RS-GP ufficiale. Non è andata altrettanto bene invece alle due moto griffate Trackhouse Racing, con Raul Fernandez e Miguel Oliveira che sono nelle retrovie dopo essere caduti entrambi alla curva 13.

Il quadro dei piloti che si sono guadagnati l'accesso diretto alla Q2 si completa con le altre tre Ducati di Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez, che chiudono una top 10 tutta racchiusa in poco più di mezzo secondo. Il portacolori del Gresini Racing si è qualificato in extremis, riprendendosi dopo una scivolata alla curva 13. L'unica Ducati out quindi è quella di Franco Morbidelli, 12° a poco più di un decimo dalla decima piazza con la Desmosedici GP del Prima Pramac Racing.

Ancora una volta molto attardate le moto giapponesi, con la Yamaha di Alex Rins che occupa la 15° posizione davanti alla Honda di Takaaki Nakagami. Addirittura 20° Fabio Quartararo, autore anche di una scivolata ad alta velocità alla curva 7. Bisogna scendere fino al 24° posto invece per trovare Luca Marini, staccato di 1"8, che si ritrova alle spalle anche della RC213V della wild card Stefan Bradl. Dietro di lui c'è solo l'Aprilia dell'altro collaudatore Lorenzo Savadori a chiudere il gruppo.