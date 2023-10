GTWC | Rossi, Barcellona è indigesta: "Non eravamo dove volevamo"

L'ultima prova del GT World Challenge Europe - Endurance Cup a Barcellona non è andata come il Team WRT si aspettava. I ben noti problemi di ritmo incontrati durante la stagione e gli eventi verificatisi durante la gara, tra cui un lunghissimo periodo di Safety Car nell'ultima ora, hanno impedito alle BMW M4 GT3 del team belga di rimontare e concludere nella Top10.

Il weekend della M4 GT3 #46 di Valentino Rossi, Maxime Martin ed Augusto Farfus ha svettato nei test del venerdì, ma questa situazione si è rivelata di breve durata, in quanto nel resto delle prove in pista le vetture bavaresi hanno sofferto di nuovo per la mancanza di ritmo e di aderenza.

In qualifica, la BMW-WRTmeglio piazzata è risultata la #32 di Weerts/Vanthoor/Van Der Linde con il 17° posto, mentre la #46 ha chiuso al 19° e dietro tutte le altre. La partenza della gara è avvenuta in un clima molto caldo ed è stata relativamente tranquilla per le auto della squadra belga, nonostante il traffico intenso.

Weerts è salito al 13° posto con la #32 durante il suo stint, mentre Valentino Rossi (#46) era 17° poco prima del pit-stop, prima di commettere un piccolo errore e rimanere bloccato in ghiaia.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin, Augusto Farfus Photo by: SRO

"È un peccato perché stavamo facendo una gara discreta - ammette il 'Dottore' - Ho commesso un errore dopo la ripartenza dalla Safety Car, perché ero molto vicino alla macchina davanti. Sono uscito dalla curva 7 in modo troppo aggressivo e ho perso la macchina".

"In precedenza, nei primi giri, ho toccato una McLaren e ho ricevuto una penalità di 10". Abbiamo avuto un weekend piuttosto difficile qui a Barcellona, non eravamo dove avremmo voluto essere".

Martin aggiunge: "È un peccato. Sicuramente oggi non avevamo la macchina migliore, ma comunque avremmo potuto fare qualcosa. Gli errori fanno parte delle corse, quindi guardiamo alla prossima gara, che sarà una Sprint, e puntiamo al podio".

Deluso anche Farfus: "Abbiamo fatto una gara breve! Sarebbe stata difficile a causa delle alte temperature. Mi sono davvero divertito in questa stagione con Max, Vale e la squadra. Speriamo di poterci ripetere e di ottenere tutti i successi che meritiamo".

Il direttore del team WRT, Vincent Vosse, si è detto frustrato dopo la gara: "Ovviamente è un weekend deludente. Abbiamo avuto alcuni problemi durante la gara, al pit-stop per la vettura #30 e in pista per le #46 e #32. Questo ci ha impedito di lottare per la vittoria. Abbiamo avuto alti e bassi durante tutto il weekend, e il basso è stato sicuramente nelle qualifiche, dove non siamo riusciti a fare meglio del 17° posto".

"Questo ci ha messo in una posizione difficile per la rimonta in gara. Avremmo potuto sperare in un risultato migliore, ma è così, dobbiamo continuare a lavorare. Il prossimo fine settimana saremo a Indianapolis per l'Intercontinental GT e vedremo cosa riusciremo a fare".