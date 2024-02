WEC | BMW all'attacco con Farfus: "Più spettacolo con due Classi"

Augusto Farfus torna a correre nel FIA World Endurance Championship dopo aver fatto alcune apparizioni sporadiche nel corso degli anni.

Il portacolori ufficiale BMW è stato scelto come titolare Platinum al volante della M4 GT3 #31 del Team WRT assieme all'esordiente Darren Leung e a Sean Gelael per dare l'assalto alla Classe LMGT3.

Il brasiliano è uno dei piloti più versatili sulla scena del motorsport, sempre affidabile nelle gare endurance e pronto a vestire panni diversi tra GT e prototipi.

#24 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8: Jesse Krohn, Philipp Eng, Augusto Farfus, Dries Vanthoor Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"In carriera ho preso parte solamente a qualche gara del WEC ed è sempre stato un campionato che avrei voluto affrontare per intero, ma i calendari non combaciavano mai, per cui il mio obiettivo era riuscire ad esserci quest'anno", dice contentissimo Farfus nell'incontro coi giornalisti cui ha presenziato Motorsport.com.

"E' importante perché entriamo in un'era con tanti marchi importanti e nomi di altissimo valore dell'endurance. Palando di GT3, sono stato coinvolto fin dall'inizio nello sviluppo della BMW e quindi la conosco benissimo anche grazie a tante gare svolte".

"Sono felice perché potrò continuare a correre anche con la LMDh in IMSA, ma la sfida del WEC in LMGT3 si preannuncia molto intensa, con formazioni di piloti fortissime, specialmente per la presenza di tanti piloti professionisti di livello. Non vedo l'ora di combattere contro di loro e provare a batterli".

"Ci sono tante novità, a partire dalla categoria, arrivando alle gomme e pure ai miei compagni di squadra perché non ho mai condiviso la vettura con loro al momento. Li conoscevo già, ma non siamo ancora riusciti ad effettuare un test vero e proprio".

#31 Team WRT BMW M4 GT3: Augusto Farfus, Charles Weerts, Maxime Martin Photo by: SRO

Il sudamericano ha accumulato tantissima esperienza nei campionati di tutto il mondo e ha ben chiaro come funzionino le suddivisioni in Classi.

Il fatto che nel Mondiale quest'anno ci siano solamente due categorie - Hypercar e LMGT3 appunto - garantirà gare più fluide, belle e combattute, ma soprattutto comprensibili anche per chi mastica poco questo genere di competizioni.

"Se guardiamo l'IMSA, a parte nell'Endurance Cup che ci sono le LMP2, la maggior parte delle gare si svolge su due categorie e c'è tantissima attenzione per le battaglie fra le GT3. Chiaramente le Hypercar sono più sofisticate e veloci, ma tra le GT abbiamo sempre gare durissime e serrate, con contatti e sorpassi".

"In IMSA c'è più attenzione alle categorie GTD rispetto a quelle dei prototipi proprio per questi motivi. Credo che la gente capirà questo con un po' di tempo, in passato nel WEC era difficile in far vedere in TV tutte e tre le categorie, mentre ora le GT potranno godere della stessa copertura che hanno le Hypercar".

"E lo spettacolo potrebbe aumentare incredibilmente se lo stesso marchio riuscisse a vincere entrambe le categorie contemporaneamente, per cui non ho dubbio che ci divertiremo e che i fan apprezzeranno anche la Classe LMGT3".

#31 Team WRT BMW M4 GT3: Augusto Farfus Photo by: SRO

Infine il 40enne nativo di Curitiba non si è mostrato troppo preoccupato per la presenza di tanti piloti Bronze alla prima uscita nel Mondiale, dato che gli equipaggi avranno anche conduttori già capaci e veterani della serie.

"Sulla carta sappiamo tutti che le prestazioni dei Bronze solitamente hanno un impatto notevole nel risultato finale, ma credo anche che la maggior parte delle gare si decidano quando al volante ci sono i PRO. I Bronze faranno le Qualifiche e partiranno, il loro obiettivo sarà fare bene ed evitare errori stupidi con rischi inutili".

"Successivamente bisognerà dare modo ai Silver di emergere, non dimentichiamo che questi ragazzi devono mostrare il loro valore e velocità, mentre il finale toccherà spesso a noi PRO. Se ci saranno delle Safety Car chiaramente il peso dei Bronze calerà, poi so benissimo che sarebbe bello avere delle formazioni composte interamente da PRO, ma in tantissime serie sono i Bronze a tenere vivo lo spettacolo".

"Personalmente sono onorato di far parte di una serie con queste caratteristiche, adesso è difficile dire come andrà, ma a fine anno probabilmente potremo dire grazie anche ai Bronze e ai Silver per aver dato un bel contributo allo spettacolo. Per ora mi baso su quel che ho visto in America e lì i Bronze non hanno mai avuto un peso enorme sul risultato finale".

"Avere formazioni miste consente ad alcuni di crescere e ad altri di emergere. Penso che team e Costruttori abbiano scelto i migliori Bronze, Silver e PRO a disposizione. L'intera griglia sarà molto vicina e potremmo avere diverse sorprese nell'arco della stagione".

"Ci saranno piloti differenti che potranno essere protagonisti durante le varie gare e questo sarà di beneficio sia a livello sportivo che di apprezzamento per il pubblico. Il migliore vincerà e quando saremo al volante dovremo lottare a prescindere da chi ci starà davanti in quel momento".

"Sono molto curioso ed eccitato nel vedere come andrà, ma sono certo che lo spettacolo non mancherà".