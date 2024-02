WEC | Lietz: "Non conta chi hai davanti, siamo pronti a lottare"

Il doppio impegno della Porsche nel FIA World Endurance Championship 2024 è rappresentato non solo dalle 963 LMDh in Classe Hypercar, ma anche dalle due 911 GT3.R 992 iscritte in Classe LMGT3.

Ad occuparsi dei mezzi di Weissach sarà la Manthey Racing, la #91 griffata EMA su cui andranno Yasser Shahin, Morris Schuring e Richard Lietz, e la #92 di Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler coi colori di Pure Rxcing.

Non sarà una sfida semplice quella che attende squadre e piloti, ma in questa stagione di passaggio dalle GTE alle GT3 non si poteva mancare, come l'espertissimo Lietz ha tenuto subito a sottolineare nell'incontro coi giornalisti cui ha preso parte Motorsport.com.

#92 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R: Alex Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler, #91 Racing Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz Photo by: Manthey Racing

"Ho fatto parte del WEC fin dalla prima stagione, ne ho saltata una l'anno scorso e quindi sono molto contento di poter tornare in azione", sorride l'austriaco.

"Credo sia anche molto importante essere presenti in questo primo anno di cambiamento, in modo da imparare e capire bene come funziona la nuova categoria".

"Penso sia una bella novità, anche perché ritengo che in tutto il mondo le GT3 siano già ben affermate, ma dar modo a queste auto di correre nel WEC e a Le Mans sia un'ulteriore spinta in più per la categoria".

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Richard Lietz Photo by: JEP / Motorsport Images

Il 40enne è ormai nel giro da parecchio tempo e ha imparato a conoscere a pieno il mondo del GT e chi ne fa parte. Rientrare in azione nella massima serie era qualcosa che non poteva lasciarsi sfuggire, dicendosi altresì felice che ci siano volti nuovi nel campionato.

"Non tutti possono essere presenti nella Classe Hypercar e per il WEC aveva senso aprire la categoria LMGT3 ai piloti Bronze e gentlemen, che sono praticamente sempre al volante di questo genere di auto in tutto il mondo".

"In passato abbiamo potuto vedere che i Costruttori vanno e vengono in veste ufficiale, per questo dico che è stata una scelta intelligente aprire alle GT3, che sono vetture clienti gestite totalmente in privato dalle squadre, come è per noi in Manthey Racing. Lo ritengo un importante passo avanti per il campionato e per i piloti stessi".

"Le GT3 sono ammesse in una marea di campionati, come IMSA, Asian Le Mans Series, GT World Challenge e così via, e in queste serie abbiamo già potuto scontrarci con parecchi dei piloti presenti nel WEC oggi".

"L'unica cosa da fare sarà dare il massimo per provare a vincere, non conterà chi hai davanti e dovrai solo pensare a superarlo. E' bello che ci siano facce nuove e formazioni inedite, come la nostra per esempio; tutti hanno la possibilità di correre a Le Mans e sognare il successo".

"Dal punto di vista dei team, è stato anche un vantaggio perché è diventato più semplice trovare il budget, anche tramite i piloti, di iscriversi".

#91 Racing Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz Photo by: Manthey Racing

Lietz, come detto, ha corso nel Mondiale più o meno con tutte le Porsche ed ora si appresta a prendere per mano non solo il team, ma anche i suoi nuovi colleghi di volante.

"Ho due nuovi compagni di squadra: Yasser ha più esperienza, mentre Morris è giovane, ma ha già vinto la Carrera Cup, per cui penso che la formazione sia forte".

"E non dimentichiamo che serve soprattutto lo spirito endurance, condividiamo un sedile e dobbiamo avere un unico obiettivo, sia nella messa a punto della vettura che come risultato alla fine della gara".

"Sono anche molto curioso di vedere come funzionerà il nuovo BoP e come ci comporteremo con il nuovo team, all'esordio nella categoria. Spero che tutti siano pronti perché sarà una sfida molto serrata, in modo da fare belle gare e un buon campionato".