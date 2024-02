WEC | Bovy lancia la sfida: "Conosciamo il valore Iron Dames"

Le Iron Dames vogliono essere ancora protagoniste nel FIA World Endurance Championship, che nel 2024 aprirà la nuove era della Classe LMGT3.

Vincitrici dell'ultimo evento della passata stagione in Bahrain, le ragazze della Iron Lynx si apprestano ad affrontare la loro prima avventura nella serie con la Lamborghini, cominciata a conoscere nel corso del 2023.

Doriane Pin prenderà il posto di Rahel Frey nell'equipaggio della Huracán GT3 EVO2 condivisa con Michelle Gatting e Sarah Bovy; quest'ultima ha preso parte all'incontro con i giornalisti, tra cui Motorsport.com, senza nascondere le sue ambizioni.

"Siamo molto cariche per la nuova stagione, con Doriane che si unirà a me e Michelle nella formazione. Una delle cose più belle è il calendario, ci sono delle piste bellissime e assurde, ricche di storia, sulle quali non vediamo l'ora di andare", dice la sempre sorridente belga, che nell'ultima settimana si è recata con le compagne a Sebring per svolgere gli ultimi test prima di volare in Qatar.

"La preparazione sta andando molto bene, il fatto di avere un team dedicato interamente al programma GT3 renderà tutto molto più semplice, dato che ingegneri e meccanici potranno concentrarsi meglio sulla stessa vettura".

"Durante l'anno continueremo anche in altre attività con marchi diversi, a quanto pare ci piace complicarci un po' la vita! Ma a parte gli scherzi, siamo molto eccitate e ci attende tanto lavoro, e non vediamo l'ora di essere in Qatar".

#83 Iron Dames, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Sarah Bovy, Doriane Pin, Michelle Gatting Photo by: Iron Lynx

Nel WEC è finalmente arrivata la tanto agognata vittoria al volante della Porsche GTE proprio all'ultima gara della stagione passata, mentre l'ambientamento al volante della Lamborghini ha richiesto più tempo essendo l'auto di Sant'Agata Bolognese decisamente diversa dalle altre.

"L'anno scorso non è stata una stagione semplice, ma i bei risultati ottenuti ci hanno dato le motivazioni e la voglia di fare di più. Abbiamo lottato per il podio fino alla fine e sappiamo che non ci si può mai rilassare in una competizione come quella del WEC".

"Nel 2024 ci sarà una nuova categoria, con team, piloti e marchi all'esordio, dunque non abbiamo idea adesso di come potremo essere messe. Bisognerà aspettare i primi giri in Qatar per capirlo, l'unica cosa su cui possiamo contare è la conoscenza reciproca tra noi, la preparazione che facciamo e le capacità del team".

"Dobbiamo affrontare la stagione con questa mentalità perché ci sono delle auto molto forti iscritte, così come formazioni di piloti che ci renderanno la vita difficile. Sappiamo di essere competitive come dimostrato in passato, dobbiamo ripartire da qui".

#83 Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy, Doriane Pin Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

La Bovy ha tirato un sospiro di sollievo durante l'inverno poiché sembrava in procinto di passare alla licenza Silver; chiedendo una revisione in FIA, per il 2024 ha ottenuto ancora una volta la conferma tra i Bronze, il che le consentirà di far parte ancora del Mondiale.

Ma come spiega la 34enne di Liegi, in LMGT3 si vedrà soprattutto l'esperienza di chi guida da tanto tempo questo tipo di auto, e che un tipo di licenza non sempre è una carta d'identità attendibile a rispecchiare il reale valore del pilota.

"Sono felice che i piloti Bronze siano ammessi ancora nel WEC, io stessa lo sono ed è bello essere in un campionato che vedo un po' come le Olimpiadi del motorsport. Purtroppo non in tutte le serie possiamo correre, per cui è bello che questa lo consenta a piloti con vari tipi di esperienza".

"Ci sono alcuni che hanno ambizioni di diventare professionisti, altri che magari hanno iniziato tardi o non hanno avuto abbastanza finanziamenti in carriera; sono varie le ragioni per cui uno può avere la licenza Bronze, il che ti mette in una posizione in bilico tra l'essere giudicato bene o male quando corri in un Mondiale".

"Personalmente corro in questo campionato da alcuni anni e ho visto che la linea di demarcazione è molto sottile. Ho avuto delle belle battaglie sia nel WEC che in ELMS, oltre ad altre serie, contro piloti di licenze diverse; ho notato che ci sono dei Bronze che possono essere anche migliori dei PRO, il livello cresce sempre più ogni anno, la battaglia è viva sempre fino alla fine e sono contenta che possa essere così anche quest'anno".

"Credo che la soluzione di avere una formazione con Bronze-Silver-Gold/Platinum possa tenere aperte le lotte fino alla fine, coi Bronze che si avvicinano sempre più ai migliori e le vetture che diventano un po' più semplici da guidare per tutti".

"Spero che i Bronze continuino a far parte di questo mondo, sappiamo tutti che il motorsport è molto dispendioso e c'è sempre bisogno di trovare dei supporti economici da qualche parte".

"Ci sono squadre che da sole non possono permettersi di partecipare a questi livelli, dunque cercano piloti privati che diano una mano ad iscrivere le auto. Siamo consapevoli che le regole del gioco in questo mondo siano così".

"Personalmente ho già visto tutti i nuovi Bronze del campionato e non vedo l'ora di combattere contro di loro in Qualifica e al via delle gare; per me sono tutti piloti e basta, senza fare distinzioni a seconda del loro livello, e combatterò allo stesso modo contro chiunque mi si presenti davanti".

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy Photo by: Shameem Fahath

L'altra grossa novità riguarda l'elenco iscritti, salito a 18 vetture di 9 marchi differenti, equilibrate da un Balance of Performance che assieme alle capacità dei vari equipaggi garantiranno gare molto combattute e incerte.

"Avere tanti Costruttori diversi in lotta sia per il campionato che a Le Mans nelle due categorie consente di attirare più appassionati e tifosi. E' una cosa molto positiva per il nostro sport, l'ho vissuto prima di diventare pilota, quando ero una semplice fan, quindi capisco quanto possa essere entusiasmante far parte di questa nuova era dell'endurance".

"Ci sono sempre più persone che seguono le gare e noi piloti, anche per via della diversificazione della griglia. Tanti marchi rappresentano una sfida in più per i team e gli equipaggi, con un BoP che bisognerà imparare a gestire a seconda della pista. Alcune di queste sono nuove per tutti, altre non le abbiamo mai affrontate con le GT3 attuali e con questi regolamenti".

"Il BoP penso renderà tutto molto equilibrato e sarà ancor più faticoso essere consistenti sempre. La squadra e i piloti che riusciranno ad essere sempre nella Top5 potrebbero essere ricompensati a fine stagione".

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy Photo by: JEP / Motorsport Images

Infine ci sarà da divertirsi tanto anche con le Qualifiche, dal nuovo format che vedrà i migliori 10 giocarsi la Hyperpole; sotto questo punto di vista, la Bovy è sempre stata una col piede pesantissimo e invidiabile, e con il mantenimento della classificazione Bronze potrà dare ancora una volta spettacolo nelle prove cronometrate. E non solo...

"Le mie compagne di squadra mi odiano, dato che negli ultimi anni è sempre toccato a me fare le Qualifiche! Ma a parte gli scherzi, nel 2023 ho combattuto molto contro Ben Keating e mi aspetto che anche nel 2024 ci sarà lotta serrata".

"Avendo corso pure nel GT World Challenge, ho notato che i Bronze sono sempre molto più in lizza per il vertice in ELMS e nel WEC, e quest'anno ne sono arrivati tanti veramente forti. Mi aspetto delle Qualifiche belle e combattute, ma ricordiamo che è solo il primo passo di un weekend di gara".

"Si guadagna 1 punto per il campionato, ma una Pole non ha un grande impatto sul risultato alla bandiera a scacchi, per cui cercherò di continuare a divertirmi e godermi le Qualifiche, provando a dare sempre il massimo. Ma non credo affatto che sarà semplice, quindi vedrò di farmi trovare pronta per ricompensare la fiducia del mio team".