WEC | Livrea nero-arancio tra passato e presente per le McLaren

Mancano pochi giorni all'inizio della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship e con gli equipaggi ormai completi per tutte le squadre non resta che mostrare come saranno le rispettive vetture.

L'ultima in ordine cronologico a far vedere come sarà la propria livrea è stata la United Autosports, che in collaborazione con McLaren Automotive schiererà due 720S GT3 EVO al via della Classe LMGT3.

La squadra inglese, grazie all'aiuto dello studio Sean Bull Design, ha scelto di rendere omaggio al glorioso marchio britannico mischiando il nero e l'arancione papaya andando a creare l'unione di passato e presente sulle vetture #59 e #95 che guideranno gli equipaggi formati da James Cottingham/Nicolas Costa/Grégoire Saucy e Josh Caygill/Nico Pino/Marino Sato a partire dai test del Prologo della prossima settimana.

United Autosports, McLaren 720S GT3 EVO Photo by: United Autosports

Per cominciare, i numeri di gara sono stati scelti in onore della McLaren #59 che si impose alla 24h di Le Mans del 1995, da cui deriva appunto la base nera di entrambe le auto.

La #59 è caratterizzata da fascia parasole sul parabrezza e da specchietti retrovisori arancione-papaya, così come tutta la parte posteriore, mentre sulla #95 lo schema è il medesimo, ma con fascia e specchietti neri, oltre che sponsor differenti sul cofano anteriore, fiancate e ala posteriore.

"Questo è un momento di grande orgoglio: svelare la nuova livrea della McLaren al suo ritorno a Le Mans e nel WEC rappresenta un'eredità da corsa, che si rifà alla vettura vincitrice di Le Mans nel 1995, pur essendo inconfondibilmente parte dell'attuale famiglia McLaren", ha dichiarato Richard Dean, AD di United Autosports.

"È un'aggiunta entusiasmante allo schieramento McLaren del 2024, che si affianca ai progetti di Formula 1, IndyCar e Formula E. Sembrano auto vincenti e abbiamo grandi ambizioni".

United Autosports, McLaren 720S GT3 EVO Photo by: United Autosports

Michael Leiters, AD di McLaren Automotive, aggiunge: "Siamo orgogliosi di presentare la 720S GT3 EVO in collaborazione con United Autosports in vista del nostro debutto nel WEC in Qatar con un'entusiasmante formazione di piloti".

"Le corse sono intrinseche al marchio McLaren e il WEC è l'arena perfetta per dimostrare le capacità prestazionali dei nostri programmi di ingegneria delle supercar. Siamo inoltre lieti di celebrare la nostra vittoria nell'iconica 24 Ore di Le Mans con la livrea, che rappresenta una parte estremamente importante della storia McLaren".