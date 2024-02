WEC | Peugeot: ecco com'è fatta l'ala posteriore della 9X8 2024

In questi giorni che ci separano dall'inizio della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, la Peugeot Sport si sta divertendo a pubblicare dei video con immagini riprese durante i test di sviluppo della nuova 9X8.

La Hypercar del Leone, come ormai sappiamo da tempo, quest'anno si presenterà con una veste rinnovata che include la famigerata ala posteriore, oltre ad una aerodinamica rivista, ruote di dimensioni differenti e un nuovo fondo.

Da mesi sono cominciate le prove per capire come rendere più competitivo il prototipo francese e chiaramente la presenza dell'alettone, mai dichiarata apertamente dai tecnici transalpini seppur con sorrisini e ammiccamenti che lasciano intendere l'ok per questa soluzione, è ciò che tutti vogliono vedere con chiarezza.

Nei video apparsi nelle ultime due settimane è stata utilizzata la tattica delle immagini deformate in stile caleidoscopio per cercare di giocare sull'effetto 'vedo-non-vedo', anche per catturare l'attenzione dei curiosi e degli addetti ai lavori.

Mentre in quello del 9 febbraio si intravede la nuova parte aerodinamica nella 9X8 che sfreccia durante le prove in notturna, sono molto più espliciti i pochissimi secondi del video di venerdì 16, titolato "Non fatevi ipnotizzare. Rimanete lucidi. I Leoni stanno arrivando".

Qui la Peugeot, sempre al buio, sta ripartendo da un pit-stop ed è bastato bloccare lo scorrere delle immagini al punto giusto e schiarirle senza troppa fatica per capire maggiormente quali sono le forme dell'alettone.

Fissato decisamente in basso, è stata utilizzata come paratia laterale l'attacco della stessa appendice che già era apparsa all'inizio dell'anno scorso sul passaruota posteriore, ovviamente con profilo modificato rialzato e puntato all'indietro.

Il passaruota stesso è meno bombato nella parte superiore, mentre nella sezione centrale pare che la carrozzeria del cofano motore sia stata modificata senza avere la forma concava e ricurva per generare quel carico che serviva quando appunto non c'era l'alettone.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: JEP / Motorsport Images

Per ogni dettaglio della 9X8 versione EVO bisognerà ovviamente attendere la presentazione ufficiale e in Peugeot hanno già dichiarato che l'idea è di farla esordire ad Imola per la 6h del 21 aprile, secondo round del campionato, mentre in Qatar correrà ancora l'auto vecchia.