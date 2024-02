WEC | Rovera: "Unità, competitività e strategia le armi Ferrari"

Alessio Rovera è molto motivato in vista della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, dove porterà all'esordio la nuova Ferrari 296 GT3.

Confermato come portacolori del team AF Corse, quest'anno il pilota ufficiale del Cavallino Rampante sarà al volante della vettura di Maranello #55 condividendo il volante con Simon Mann e François Hériau nella neonata Classe LMGT3.

Giovedì sera la squadra piacentina ha presentato la colorazione delle sue auto griffate Vista Jet ed ora è tempo di volare a Lusail per i test del Prologo che si terranno la prossima settimana, mentre il 2 marzo avrà luogo la 1812 Km del Qatar.

Vista AF Corse, Ferrari 296 GT3 Photo by: AF Corse

“Il Mondiale Endurance è un palcoscenico unico e frequentarlo con i colori della Ferrari rappresenta una motivazione in più", ha detto il 28enne varesino.

"Personalmente sono galvanizzato all'idea di cominciare e non vedo l'ora di essere in Qatar, anche se ho la consapevolezza che non sarà una sfida semplice cercare di ottenere risultati".

Questo perché la nuovissima Classe LMGT3 annovera ben 9 marchi differenti e rispetto agli anni passati il nuovo sistema di Balance of Performance potrebbe realmente equilibrare le prestazioni di tutti, dando modo a chi avrà l'equipaggio migliore di emergere.

"Porteremo all’esordio in LMGT3 la nuova 296 con una livrea molto bella; partiremo con la premessa del massimo impegno in un campionato ancor più ricco di fascino, competizione e grandi sfide".

"Saranno maggiori rispetto allo scorso anno, ad iniziare dal fatto che per merito del cambio dei regolamenti troveremo più Costruttori e rivali al via".

"La presenza di tanti marchi diversi aumenterà la competizione, anche per via delle caratteristiche che ogni auto ha e che potranno emergere a seconda della pista".

Alessio Rovera, François Hériau, Simon Mann, Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon, Vista AF Corse, Ferrari 296 GT3 Photo by: AF Corse

La differenza rispetto al passato riguarda anche le categorie, con l'eliminazione della LMP2 che ora vedrà le GT condividere gli spazi solamente con le Hypercar-LMDh.

Infine i circuiti nuovi saranno un'ulteriore motivazione di curiosità per un campionato che sta rinascendo e spiccando il volo.

"La nuova formula mi piace molto, avere una categoria in meno consentirà al pubblico di capire con più semplicità come funzionano le nostre gare e ad avvicinarsi al mondo WEC".

"Sono previste più gare e visiteremo dei circuiti inediti per me, proprio in Qatar ma anche in Brasile e Stati Uniti. Questo renderà tutto molto interessante e farne parte è sicuramente una gratificazione".

"Ci attende un lavoro davvero intenso, ma ne sono contentissimo. Squadra unita, competitività e strategia saranno le nostre armi per portare il più in alto possibile la 296 GT3. Non vedo l’ora di presentarmi a Lusail con il team al completo".