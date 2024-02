WEC | Proton svela la livrea vintage della sua Porsche 963

Quest'anno Proton utilizzerà i colori rosso, bianco e nero del nuovo sponsor F.A.T. International sulla sua LMDh clienti, riportando un'iconica livrea Porsche nelle corse endurance. La livrea è entrata nel folklore delle corse negli anni '80 e '90, quando adornava una delle auto della Porsche Joest su entrambe le sponde dell'Atlantico, che partecipava a gare classiche come la 24 Ore di Daytona e la 24 Ore di Le Mans.

Più notoriamente, F.A.T. International, all'epoca una società di logistica francese, sponsorizzò la Dauer 962 che ottenne una vittoria assoluta a Le Mans nel 1994 con Yannick Dalmas, Hurley Haywood e Mauro Baldi. La Dauer 962 aveva una storia radicale alle spalle, in quanto era stata originariamente concepita come auto stradale basata sulla Porsche. In seguito, una versione da corsa della Dauer 962 è stata sviluppata per l'era post-WSC con il supporto del costruttore tedesco.

La società F.A.T. International, che ha dettato la livrea come parte del suo accordo di sponsorizzazione, non è più presente nella stessa forma, ma il nome del marchio è stato rilanciato per ospitare eventi e promuovere una cultura automobilistica. È questa nuova azienda a sponsorizzare Proton e a prestare l'iconica livrea alla squadra, che quest'anno sarà uno dei due team di clienti Porsche sulla griglia delle Hypercar, insieme alla Jota.

#99 Proton Competition Porsche 963: Neel Jani, Harry Tincknell, Julien Andlauer Photo by: Siegerdesigns

La Proton ha gareggiato nell'ultima parte della stagione 2023, sia nel WEC che nell'IMSA, sfoggiando delle livree WeatherTech quasi identiche. WeatherTech è stata sostituita nell'IMSA dalla bibita energetica Mustang Sampling, i cui colori neri e oro erano già presenti sulle vetture Cadillac DPi della JDC-Miller tra il 2020 e il 2012. F.A.T. International ha invece preso il posto di WeatherTech sulla vettura WEC della Proton.

La squadra tedesca ha recentemente rivelato la sua formazione completa per la stagione 2024, firmando nuovi accordi con Neel Jani e Harry Tincknell e aggiungendo Julien Andlauer, pilota ufficiale Porsche, per completare la sua formazione. Tuttavia, non è ancora chiaro se Tincknell prenderà parte all'intera stagione, poiché ci sono due concomitanze tra il WEC ed i suoi impegni con la Ford nella classe GTD Pro dell'IMSA.

La nuova Porsche 963 di Proton, sponsorizzata dalla F.A.T.T., sarà vista per la prima volta in azione nel Prologo della prossima settimana al Losail International Circuit, prima che la stagione prenda il via il 2 marzo nella stessa sede in Qatar.