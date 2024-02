WEC | Andlauer e Caygill completano le rose di Proton e United

Sono Josh Caygill e Julien Andlauer gli ultimi piloti che mancavano a United Autosports e Proton Competition per completare le rispettive formazioni in vista della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Partendo dalla squadra inglese, si è scelto di puntare sul 34enne britannico dopo averlo avuto in azione con la sua LMP3 in ELMS (dove è andato a podio) e Le Mans Cup, per affiancare a bordo della McLaren 720S GT3 EVO #95 Marino Sato e Nico Pino.

"Sono assolutamente al settimo cielo all'idea di correre con la McLaren #95 nel WEC. Questa sarà la mia prima stagione sul palcoscenico mondiale... e con una McLaren! Sono davvero entusiasta di questa opportunità", ha detto Caygill, che in carriera ha corso anche con le Supersport in patria e fatto esperienze nel GT.

"Ringrazio Richard Dean e tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo punto della mia carriera. Ho dei fantastici compagni in Marino e Nico, e una squadra incredibile alle mie spalle. Darò il massimo".

Richard Dean, AD di United Autosports, aggiunge: "Josh è un'altra fantastica aggiunta al nostro team WEC, e completa una formazione dinamica per la vettura #95 con Marino e Nico".

"La sua crescita con United Autosports negli ultimi due anni è stata evidente, festeggiando una Pole Position e podi lungo il percorso, e so che si concentrerà al massimo su questa nuova sfida in collaborazione con McLaren Automotive".

Josh Caygill, United Autosports Photo by: United Autosports

Venendo invece alla Proton Competition, è giunto l'annuncio che sarà Julien Andlauer a completare il trio di Classe Hypercar per la Porsche #99.

La squadra diretta da Christian Ried ha raggiunto l'accordo con il francese e Porsche Motorsport per farlo salire a bordo della LMDh che aveva già avuto modo di provare in occasione dei Rookie Test in Bahrain svolti al termine della annata 2023, conoscendo bene pure il team dato che hanno affrontato assieme prima l'avventura in Classe LMGTE AM con la Porsche 911 e poi di recente la Asian Le Mans Series con la Oreca LMP2.

Il transalpino andrà a condividere il volante con Harry Tincknell e Neel Jani, mentre Gimmi Bruni verrà impiegato dalla squadra tedesca in IMSA SportsCar Championship.

Nel frattempo il WEC ha pubblicato l'elenco iscritti per la 1812 Km del Qatar, primo round stagionale previsto per l'1-2 marzo e preceduto dai test del Prologo la settimana prima.

Non ci sono ulteriori novità rispetto agli annunci pervenuti in queste ultime settimane, dunque vedremo all'opera 19 vetture in Classe Hypercar e 18 nella neonata LMGT3.

FIA WEC - 1812 Km del Qatar: elenco iscritti