WEC | BoP Hypercar: aumentata la zavorra, il massimo ora è 70 Kg

Il Comitato Tecnico del FIA World Endurance Championship ha deciso di aumentare il carico di zavorra imposto alla Classe Hypercar per la stagione 2024.

Secondo un Bollettino datato 7 febbraio 2024 e pubblicato nella giornata di oggi, i vertici della Federazione Internazionale e dell'Automobile Club de l'Ouest hanno portato a 70 Kg il massimo di peso aggiuntivo per i prototipi LMH e LMDh che prendono parte alla prima categoria della serie.

Si tratta di un incremento di 20 Kg rispetto alle stagioni passate, diramato con il comunicato che recita quanto segue:

"Si avvisano i concorrenti che, a seguito di quanto emerso dal gruppo di lavoro tecnico LMH-LMDh, l'Art. 4.3 è stato rivisto: la vettura deve essere in grado di accettare un massimo di +70 Kg di zavorra per il BoP (oltre il peso minimo dell'auto)".

Una decisione non da poco perché per i team e i piloti si tratta di rivedere l'utilizzo e la gestione totale della vettura, sia in termini di consumi benzina/gomme, ma anche per quanto concerne la resistenza delle componenti. L'Articolo citato dice:

"La zavorra può essere utilizzata a condizione che sia fissata in modo tale da richiedere l'uso di attrezzi per la sua rimozione e che tutti i raccordi siano in grado di sopportare una decelerazione di 25g minimo in qualsiasi direzione. Il modo in cui la zavorra consentita è montata sulla vettura è soggetto alla valutazione dei Delegati Tecnici FIA/ACO e deve essere possibile fissare delle guarnizioni se ritenuto necessario da essi. Se la zavorra è necessaria per raggiungere il peso minimo di 1030 kg, le posizioni e i valori devono essere dichiarati nel documento di omologazione.

La zavorra mobile è vietata".

Partenza Photo by: Masahide Kamio

A questo va aggiunto anche un ulteriore chiarimento che riguarda l'utilizzo del sistema ibrido delle Hypercar, come sappiamo montato sull'asse anteriore ed in funzione solamente da una certa velocità stabilita dal BoP.

"Ad eccezione della corsia dei box e dopo la bandiera a scacchi di ogni gara, la MGU-K può applicare la coppia positiva soltanto alle ruote anteriori nelle condizioni specificate nel regolamento tecnico".

In questo caso si fa riferimento all'Art.5.3.2 del Regolamento Tecnico, che qui sotto riportiamo per intero:

"La potenza elettrica in corrente continua dell'MGU-K non deve superare i 200 kW. Con l'eccezione della corsia dei box, l'MGU-K può applicare solo la coppia positiva alle ruote anteriori:

- alle velocità definite nel BOP

- se la velocità della vettura è inferiore a 120 km/h e rimane inferiore a 120 km/h finché il mezzo non rientra ai box.

- durante i giri in griglia, giri di formazione, Safety Car e Full Course Yellow con una potenza elettrica continua massima di 20 kW.

La velocità sarà misurata prendendo il massimo delle due velocità delle ruote anteriori

delle due velocità delle ruote anteriori dal sensore obbligatorio FIA/ACO (art. 8.4).

Il montaggio di pneumatici da bagnato deve essere dichiarato attraverso il sistema di telemetria obbligatoria descritta nell'articolo 8.6".

Nel corso di questa settimana si terrà un'altra riunione tra tutti i rappresentanti dei team per definire il BoP in vista del primo appuntamento della stagione, la 1812 Km del Qatar del 2 marzo, preceduta il 24-25 febbraio dai test del Prologo.

Nella passata annata era stato diramato un comunicato con il BoP per le prime gare fino alla 24h di Le Mans, modificato in seguito per le tappe finali del campionato.

FIA WEC - Decisione BoP

FIA WEC - Decisione MGU-K