IMSA | Livrea Mustang Sampling per la Porsche-Proton di Bruni

La Proton Competition ha mostrato la livrea della sua Porsche con la quale sarà al via della stagione 2024 dell'IMSA Sportscar Championship.

La squadra di Christian Ried ha raggiunto un accordo con lo sponsor Mustang Sampling per l'anno prossimo e la 963 LMDh riporterà i colori nero ed oro, con il #5 sulla fiancata al posto del #99.

La vettura ibrida iscritta alla Classe GTP vedrà al volante Gimmi Bruni e Neel Jani in occasione della 24h di Daytona, mentre per i nomi degli altri piloti che saranno impegnati per tutto l'anno bisognerà attendere ancora un po'.

Photo by: Proton Motorsport #5 Proton Competition, Porsche 963 LMDh: livrea Mustang Sampling Racing

"Siamo lieti di aver ottenuto il supporto di Mustang Sampling Racing, un partner serio e con una vasta esperienza negli sport motoristici", ha dichiarato il Team Principal Christian Ried.

"Ha una lunga storia di successi nell'IMSA e ha vinto diversi titoli, oltre ad Endurance Cup e 24h di Daytona. Crediamo che questa sarà una collaborazione proficua e che Mustang Sampling sia un ottimo partner per il nostro team".