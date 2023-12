IMSA | Porsche, test utile per lavorare sul... Tallone d'Achille

La Porsche Penske Motorsport ha lavorato alacremente nei due giorni di test andati in scena a Daytona, dove tutti i protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship si sono riuniti per la prima volta assieme.

Le prove in Florida sono servite prima di tutto per raccogliere dati e definire il Balance of Performance della 24h che a fine gennaio aprirà la stagione 2024 della serie americana, ma anche per affinare ogni dettaglio per Case e team impegnati.

Le 963 LMDh ufficiali hanno girato tantissimo sull'International Raceway e l'AD Jonathan Diuguid ha spiegato che l'obiettivo primario non era cercare il giro record, bensì mettere a posto le vetture dal punto di vista dell'affidabilità.

"Non ci siamo concentrati sui tempi, ma più sul passo gara e ascoltando i nostri piloti. Quest'anno il nostro Tallone d'Achille sono state le prestazioni sulla lunga distanza, sia per incidenti che per problemi tecnici: stiamo quindi cercando di migliorarle, analizzando affidabilità e degrado degli pneumatici, senza concentrarci sulle prestazioni di punta", ha spiegato Diuguid a Motorsport.com.

"Questi sono i nostri obiettivi della settimana e per il 2024, che è già iniziato. Ci siamo concentrati sugli aggiornamenti dell'affidabilità, non abbiamo apportato aggiornamenti alle prestazioni o cose del genere".

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #6: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kevin Estre, Laurens Vanthoor

A Daytona chi si è dato maggiormente da fare sono stati i ragazzi della 963 #7: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell e Josef Newgarden hanno effettuato una serie di long run mettendo insieme parecchie tornate, ma anche i loro colleghi della #6 - Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Laurens Vanthoor e Kevin Estre - hanno avuto parecchio da fare.

Questo ha consentito ai tecnici di Team Penske e Porsche Motorsport di raccogliere dati e recuperare il tempo perso durante le ultime settimane, dato che proprio una prova programmata in Florida era saltata causa lavori in corso sul tracciato.

"Abbiamo portato qui le nostre due auto concentrandoci totalmente sulla preparazione alla 24h di Daytona e solo per fare tanti giri. Credo che la #7 ne abbia fatti più di tutti gli altri già al primo giorno, ma anche la #6 non è da meno, seppur con un lavoro improntato sulle prestazioni di gara".

"Abbiamo considerato 17 ore di pista in due giorni, che a Daytona hanno un valore inestimabile, quindi stiamo cercando di sfruttarle il più possibile. L'obiettivo era accumulare km".

"Avevamo in programma un test a novembre qui, ma è stato annullato perché erano ancora in corso i lavori sull'asfalto del rettilineo posteriore. Abbiamo fatto km nei test di Sebring all'inizio di novembre e continueremo a farlo anche al COTA. Stiamo cercando di raggiungere un obiettivo di chilometraggio endurance in tre eventi".

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #7: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden

La prossima settimana la Porsche andrà infatti ad Austin per proseguire le operazioni di messa a punto delle 963, tracciato che rivedrà poi l'anno prossimo per la Lone Star Le Mans del FIA WEC e su cui fisserà un'altra sessione di test.

Nel frattempo Diuguid ha anche commentato l'esordio della Lamborghini SC63, dimostratasi subito veloce in queste prime prove a Daytona.

"Lamborghini ha fatto un buon lavoro e hanno un bel passo. Il loro numero di giri è basso, il che è indicativo di dove ci trovavamo nello stesso periodo dell'anno scorso, ma hanno il passo giusto e la squadra sembra a posto, i piloti stanno facendo un buon lavoro. Diamo loro il benvenuto sulla griglia, so che non saranno presenti a Daytona, ma li vedremo a Sebring".