Pirelli presenta il nuovo Cinturato WHB da bagnato per le GT

Coerentemente al programma di sviluppo continuo dei prodotti motorsport messi a disposizione dei team in tutte le competizioni nelle quali è impegnata, Pirelli lancia una nuova gomma da bagnato dedicata alle vetture Gran Turismo.

L’evoluzione del Cinturato WHB da bagnato, completamente rinnovato nel disegno e ottimizzato nelle principali prestazioni, sarà adottato in tutti i campionati GT nei quali Pirelli è impegnata.

Il debutto è previsto in questa stagione nel campionato DTM e ADAC GT Masters del quale Pirelli sarà fornitore unico fino al 2025 in virtù del rinnovo, annunciato proprio oggi (link ad altro comunicato), della partnership iniziata nel 2023.

Pirelli Cinturato WHB Foto di: Pirelli

“Il DTM è un ottimo banco di prova in ambito gara per il nuovo Cinturato. Nella serie tedesca, infatti, competono team e piloti di primissimo piano, su piste impegnative e in gare sprint sempre aperte fino alla fine", spiega Matteo Braga, Responsabile delle attività in circuito di Pirelli.

"La rinnovata gomma da bagnato, come il P Zero DHF da asciutto, è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di tutte le vetture GT2, GT3 e GT4 che competono in tutti i campionati dei quali siamo fornitori e ai quali sarà gradualmente estesa, in base alle esigenze e alle tempistiche dei promoter e delle scuderie. Il GTWC, nelle sue varie articolazioni continentali, sarà la prossima tappa”.

Pirelli Cinturato WHB Foto di: Pirelli

Il Cinturato WHB, che completa il rinnovamento della gamma GT dopo il lancio nel 2022 del P Zero DHF da asciutto, presenta un nuovo disegno battistrada che ha consentito l’utilizzo di materiali di ultima generazione.

Tali nuovi composti, insieme all’aumentata rigidezza del battistrada, hanno migliorato l’impronta a terra, ottimizzando l’aderenza e il warm-up alle basse temperature, senza compromettere la stabilità nelle condizioni di transizione da bagnato ad asciutto e la sensibilità all’acquaplano, che anzi si è accresciuta.

In tal modo il campo di utilizzo della WHB si amplia rispetto allo pneumatico di precedente generazione.

Pirelli è presente in oltre 350 campionati automobilistici in pista e off-road ed è il costruttore di pneumatici maggiormente impegnato nel motorsport a livello mondiale.

Nelle serie GT, la Casa milanese è fornitore unico e partner tecnologico oltre che del DTM, anche del GTWC Europe, del GTWC America, del GTWC Asia, dell’Intercontinental GT Challenge e delle principali gare internazionali e campionati nazionali.