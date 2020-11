WTCR: Mitchell Cheah come wildcard ad Aragon col Team Engstler

Mitchell Cheah correrà l'ultimo round del FIA WTCR come wildcard al MotorLand Aragón in questo weekend al posto di Nicky Catsburg.

Dopo il podio centrato al Red Bull Ring nell'evento dell'ADAC TCR Germany con la Hyundai i30 N del Team Engstler, il pilota malese era rientrato a casa, ma è stato richiamato in Europa della squadra tedesca per osservare il periodo obbligatorio di 14 giorni di quarantena ed essere al via delle gare in Spagna.

"Mitch" aveva debuttato lo scorso anno nella massima serie turismo sempre come wildcard al Sepang International Circuit, e sarà nel fine settimana il sostituto di Catsburg, che già aveva alzato bandiera bianca dopo essere risultato positivo al Coronavirus di rientro dalla 24h di Spa.

“Tornato in Malesia, stavo osservando la quarantena a casa mia quando il Team Engstler mi ha chiamato per correre ancora nel WTCR - ha detto il 22enne di Kuala Lumpur - Sono contentissimo, soprattutto perché il team non mi dà la possibilità di partecipare solamente al TCR Germany, ma anche al WTCR, il che mi consentirà di imparare tanto".

Non avendo mai corso al MotorLand Aragón, Cheah si è preparato per la WTCR Race of Aragón la simulatore.

“Non so nulla della pista e non sono mai stato in Spagna. Ho fatto qualche sessione al simulatore per cercare di imparare qualcosa e non arrivare là digiuno di informazioni. Dovremo stare molto sul pezzo perché in un programma di soli due giorni non c'è tanto tempo per analizzare e pensare ogni cosa".

Cheah nella WTCR Race of Malaysia del 2019 terminò sempre fra i primi 20, con un 16° posto in Gara 2 come miglior risultato su uno schieramento di 30 auto.

“Per me è un grande onore correre nel WTCR con questi ragazzi, sono tutti piloti di classe mondiale e si meritano di essere qui. Spero un giorno di raggiungere il loro livello, in futuro mi piacerebbe tanto".

“Il mio obiettivo è affermarmi nelle corse turismo e arrivare al WTCR. Questo fine settimana sarò su una pista dove gli altri hanno già corso 15 giorni fa, per cui spero di terminare a punti o comunque lottare a centro gruppo. Allora sarei contento".