MotoGP | Yamaha: Crutchlow correrà come wild card in tre GP nel 2024

Cal Crutchlow parteciperà come wild card a tre appuntamenti del 2024: sarà al Gran Premio d’Italia al Mugello, al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone e al Gran Premio di San Marini a Misano come parte del suo lavoro di tester.

Il britannico ha corso con Yamaha nel mondiale Superbike prima di debuttare in MotoGP sempre con il marchio giapponese nel 2011, in forza all’allora team satellite Tech 3. Ha fatto parte della squadra dal 2011 al 2013, conquistando sei podi prima di passare in Ducati nel 2014 e poi in LCR nel 2015.

Sulla Honda, Crutchlow ha vinto tre gare tra il 2016 e il 2018, interrompendo il digiuno di vittorie per un pilota inglese che durava dal 1977. È rimasto nel team LCR prima di ritirarsi alla fine del 2020 e diventare tester Yamaha dal 2021.

In quell’anno ha disputato quattro gare, prima come sostituto dell’infortunato Franco Morbidelli nel team Petronas SRT, poi sostituendo Maverick Vinales nel team ufficiale quando lo spagnolo era andato via.

Crutchlow ha poi preso il posto di Andrea Dovizioso nel team RNF in occasione degli ultimi sei appuntamenti della stagione 2022, quando il forlivese si è ritirato dopo il Gran Premio di San Marino. L’ultima gara disputata è stata lo scorso anno, quando è stato presente come wild card in Giappone, finendo 13° in una gara bagnata.

Come parte del nuovo regolamento 2024 sulle concessioni, Yamaha può sfruttare sei wild card durante tutta la stagione. Non è chiaro de la Casa di Iwata conterà sulla presenza di Crutchlow anche dopo la gara di Misano.

Al momento, Honda, KTM e Aprilia possono portare in pista sei wild card tramite il sistema di concessioni, mentre Ducati non ha diritto a nessuna. KTM ha già annunciato i piani del 2024, con due presenze: Dani Pedrosa prende parte al Gran Premio di Spagna di questo fine settimana e Pol Espargaro correrà al Mugello. Anche Aprilia e Honda hanno delle wild card questo weekend in Andalusia, con Lorenzo Savadori in sella alla RS-GP e Stefan Bradl con la RC213V.

Attualmente, Yamaha è quarta nella classifica costruttori dopo un inizio di 2024 complicato, con solo una top 10 come risultato migliore. Il marchio giapponese però ha annunciato che nei test di Jerez di lunedì porterà una M1 completamente diversa.