TCR Italy: Imberti ancora leader DSG nonostante una dura Monza

Quello di Monza è stato un weekend molto difficile per Michele Imberti, che nonostante tutto riparte dalla Brianza sempre leader del TCR Italy in Classe DSG, ma con un vantaggio che si assottiglia.

Dopo le prime sessioni di qualifiche il set-up della macchina era buono e in qualifica il lombardo è riuscito a conquistare la seconda posizione, dietro al diretto avversario, Matteo Poloni.

Gara 1 è stata sfortunata, Michele è stato colpito involontariamente da un avversario che lo ha costretto al ritiro, incassando zero punti. Grande lavoro da parte del Team Elite Motorsport che è riuscito a riparare la Cupra.

In Gara 2, Imberti è scattato dalla sesta posizione dando sempre il massimo possibile. Sotto la bandiera a scacchi riesce ha conquistare la seconda piazza di categoria, dietro al diretto rivale Poloni.

"Sono amareggiato dal weekend, lo zero in gara 1 non ci voleva proprio - commenta Imberti - La macchina si è danneggiata pesantemente e devo ringraziare il Team per l’ottimo lavoro. Ho cercato di dare tutto in Gara 2 ma mi sono dovuto accontentare del secondo posto".

Adesso rimane l’ultimo appuntamento sul tracciato di Imola, in programma nel weekend del 20-22 Novembre.

"Il vantaggio si è assottigliato e Imola è diventata fondamentale. Sono sicuro che il Team darà il massimo e io farò lo stesso. Devo rimanere con i piedi per terra e affrontare l’ultimo weekend serenamente".