Quartararo: "Podio d’oro, vale come una vittoria”

Il Gran Premio di Germania doveva rappresentare il riscatto di Fabio Quartararo dopo la gara di Barcellona e così è stato. Il pilota Yamaha non ha vinto al Sachsenring, ma ha conquistato una terza posizione preziosa, che per lui vale davvero come un successo. Nel giorno del ritorno di Marc Marquez sul gradino più alto del podio, il francese è riuscito a capitalizzare mantenendo anche il primato in classifica.

Primato che non solo è rimasto, ma è anche incrementato: con il terzo posto in Germania infatti, Quartararo ha consolidato la sua prima posizione andando a 22 punti di vantaggio sul secondo, Johann Zarco. Il connazionale della Ducati qui è apparso più in difficoltà e, forte di ciò, El Diablo considera ancora più preziosa la terza posizione, considerano che il Sachsenring non è una pista che ama.

“Questo podio è davvero d’oro, vale come una vittoria – ha affermato Quartararo al termine della gara – Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend, stamattina nel warm-up perdevo decimi ad ogni curva e anche in gara è stato così. Penso che questo podio sia d’oro per me, perché ho lottato fino alla fine ed è importante per il team, abbiamo faticato per tutto il weekend. Ora non vedo l’ora di Assen, una delle mie piste preferite e dove la moto va bene”.

Dunque il pilota di Nizza non puntava alla vittoria già dall’inizio del weekend e si era posto un obiettivo diverso: “L’obiettivo era chiaro, fare podio. E lo abbiamo fatto. Sinceramente non eravamo pronti per la vittoria perché Miguel Oliveira e Marc Marquez avevano qualcosa in più questo weekend. Noi non avevamo il passo e la terza posizione era la cosa più importante. Quindi noi con il team abbiamo detto ‘podio o finire davanti alle Ducati’ e così abbiamo fatto. Sono molto contento perché questo è un circuito che non mi piace e abbiamo fatto terzi”.

Quartararo continua a fare la differenza in Casa Yamaha, che al Sachsenring ha vissuto una delle sue gare peggiori della stagione. È notte fonda per il compagno di squadra del francese, che ha chiuso in ultima posizione, ma anche i due alfieri Petronas non hanno fatto meglio. Inconsapevole del risultato dei compagni di marca, il francese ha osservato la gara dal suo punto di vista: “Onestamente non mi aspettavo di fare così bene perché non so come hanno finito le altre Yamaha, ma io ho dato il massimo. Era tanto tempo che non davo tutto così per fare il podio e sono andato al limite in tutte le circostanze. Ma penso che è così che dobbiamo essere per stare davanti”.

“È stato difficile – ha proseguito – perché in gara sapevamo dove perdevamo, per me Curva 6 e 7 perdiamo almeno due decimi al giro. In questo senso possiamo lottare per il secondo posto, ma più vicino a Miguel. Sono veramente contento di questo podio perché penso che sia la prima volta che finisco tra i primi otto su questa pista”.

Quartararo ora comanda la classifica, ma dovrà fare attenzione e guardarsi le spalle da avversari che sembrano sempre più arrembanti. Oltre ai già noti, si aggiunge Oliveira, che ha dimostrato una grande costanza, e anche Marc Marquez, che il francese non si sente di escludere totalmente: “Per me con questa vittoria Marc ha guadagnato tanta fiducia. È vero che è una pista che va bene per la sua spalla, ma dobbiamo tenere un occhio su di lui, a Miguel Oliveira, che sono contento non abbia fatto un buon inizio di stagione e le tre Ducati che sono molto forti”.

