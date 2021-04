MotoGP, Doha, Libere 3: tra vento e sabbia spunta Quartararo

Vista la grossa differenza di temperatura con i turni serali, non c'erano grosse aspettative per la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha di MotoGP, che sulla carta si presentava come inutile ai fini di andare a ridisegnare la classifica cumulativa che vale l'accesso diretto alla Q2.

Come se non bastasse, un fortissimo vento ha iniziato a soffiare su Losail, rendendo le condizioni davvero insidiose, sporcando le traiettorie con la sabbia del deserto, ma anche a causa di folate molto fastidiose che erano in grado di spostare le moto.

Non deve stupire quindi che i piloti abbiano girato davvero poco nei 45 minuti a disposizione, anche perché non bisogna dimenticare che i protagonisti della classe regina potranno sfruttare anche i 30 minuti della FP4, nella quale si prevede che il vento possa ridurre la sua intensità.

Inevitabilmente, il quadro dei dieci piloti che si sono guadagnati l'accesso diretto alla Q2 di questa sera è rimasto invariato. Di questo elenco fanno parte le quattro Ducati di Jack Miller, Pecco Bagnaia, Johann Zarco e Jorge Martin, le tre Yamaha di Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Maverick Vinales, ma anche l'Aprilia di Aleix Espargaro, la Suzuki di Alex Rins e la Honda di Stefan Bradl.

Tornando alla FP3, i tempi sono stati decisamente alti, circa 3" sopra al crono con cui Miller comanda la cumulativa. Il più veloce, infatti, è stato Fabio Quartararo in 1'56"064. Una prestazione con cui il pilota della Yamaha ha preceduto le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, con il campione del mondo che oggi sarà tra quelli che invece dovranno affrontare anche la Q1.

Nuovamente positiva la prestazione di Danilo Petrucci, migliore tra i piloti KTM con il quarto tempo a 550 millesimi dalla vetta. A seguire ci sono le altre due Yamaha di Maverick Vinales e Franco Morbidelli, mentre la migliore delle Ducati è quella del rookie Enea Bastianini, accreditato del settimo tempo a 604 millesimi.

Va detto però che ben quattro dei portacolori della Casa di Borgo Panigale hanno preferito non rischiare in queste condizioni e sono rimasti senza tempi: si tratta di Zarco, Miller, Martin e di Luca Marini. Bagnaia invece ha completato appena 6 giri, con un best di 1'57"335 che gli è valso la 14esima posizione.

In queste condizioni è difficile capire invece se Valentino Rossi possa aver trovato il miglioramento che stava cercando a livello di grip al posteriore: il "Dottore" ha chiuso nono, alle spalle anche della Honda di Alex Marquez, con un 1'56"718 che però è arrivato con una gomma dura al posteriore.

Attardate anche le Aprilia, con Lorenzo Savadori che per una volta è riuscito ad essere più veloce di Aleix Espargaro, staccando il 15esimo tempo. Va detto però che lo spagnolo ha completato appena 5 passaggi in questa FP3.

Classifica FP3 (non cumulativa)