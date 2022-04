MotoGP | Bastianini: "Ducati offre un pacchetto completo per il 2023"

Carica lettore audio

E' stato un venerdì particolare quello di Enea Bastianini a Jerez de la Frontera. L'umore a fine giornata, infatti, non sembra combaciare con l'ottimo secondo posto che occupa nella classifica combinata. Sulla pista andalusa, infatti, non è scoccata la solita "scintilla" con la sua Desmosedici GP21 e, anche se con il time attack è riuscito a piazzarsi secondo, sembra in difficoltà a sfruttarne il potenziale con la gomma media, che sarà quella da gara.

La buona notizia è che il polso dolorante dopo la caduta di sabato scorso a Portimao non gli ha dato troppi problemi, anche se ci sarà da lavorare per cercare di migliorare il suo passo in vista della gara di domenica.

"Le mie sensazioni sono abbastanza buone. Stamattina ho avuto un po' male al polso, ma oggi pomeriggio ho preso un antidolorifico ed è andata molto meglio. Bene o male mi ritrovo sempre la stessa moto sotto al sedere, anche se sembra che qui dobbiamo modificare qualcosina rispetto ad altre piste dove ci siamo trovati bene subito. Però ci sta", ha detto Bastianini.

"Sono più sereno, ho ritrovato il feeling abbastanza in fretta, quindi sono più tranquillo. A Portimao ero un po' più agitato del normale, anche per via delle condizioni un po' così, e mi ero fatto prendere dal nervoso", ha aggiunto.

L'anomalia è che normalmente il passo gara è il suo punto di forza, invece questa volta le cose vanno meglio con il time attack, ma solo perché la gomma soft sembra mitigare i difetti della sua Ducati griffata Gresini Racing.

"Oggi stranamente sono stato molto più veloce con la gomma da tempo che sul passo. Da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi avanti durante il turno, quindi nella seconda metà è andata un po' meglio. Il problema è che manca un po' di grip al primo tocco del gas, ma questa cosa con la gomma soft sparisce ed è stato questo che mi ha aiutato a migliorare".

"Il giro secco non mi è riuscito perfettamente, ma è venuto lo stesso un bel tempo. Come ho detto, con la gomma media invece devo lavorarci, perché sento subito il drop e non riesco a fare il pick-up della moto. Insomma, non riesco a guidare a modo mio".

Nonostante l'ottimo passo mostrato dalla GP22 di Pecco Bagnaia, Enea non sembra temere di essere arrivato al punto di incrocio tra le prestazioni della moto nuova e di quella di cui dispone lui. "Pecco qui era già andato forte anche ai test, quindi avevano già dei dati e dei riferimenti anche con la moto nuova. Non so se gli siano arrivati degli aggiornamenti in questa gara, ma le moto sono veramente simili".

Infine, ha fatto un punto sul suo futuro, spiegando che il dualismo con Jorge Martin nell'ottica di ottenere un posto nel team ufficiale Ducati non lo preoccupa, anche perché da Borgo Panigale sarebbe già arrivata una promessa importante, anche se ci sono ancora dei dettagli da sistemare.

"Non mi dà fastidio, più che altro non ci penso e sono concentrato sul campionato di quest'anno. Quello che è sicuro è che la Ducati mi ha già garantito un pacchetto completo per il prossimo anno, quindi da quel lato sono già tranquillo", ha spiegato.

Quando poi gli è stato chiesto se quindi bisogna dare per scontata la sua permanenza in Ducati, ha aggiunto: "Abbiamo ancora delle cose di cui parlare, ma con questa moto mi sono trovato bene, quindi sarebbe un peccato dover andare via, anche se ovviamente ci devono essere le condizioni giuste".