MotoGP | Quartararo sulla caduta: "Cinque minuti difficili, sono stato stupido"

Carica lettore audio

Il grande protagonista del venerdì di libere a Jerez è indubbiamente Fabio Quartararo, che arriva al Gran Premio di Spagna da leader del mondiale e si dimostra l’uomo da battere al termine delle due sessioni di prove libere. Detentore del miglior crono nella combinata, il campione del mondo in carica ha firmato il tempo più veloce nel turno pomeridiano, chiudendo la sessione mattutina con il quinto posto ma rendendosi comunque protagonista.

Proprio nelle FP1 infatti, “El Diablo” è caduto alla Curva 13 dopo aver preso una chiazza di bagnato rimasta dallo scroscio di pioggia di ieri. Nell’impatto ha colpito l’inguine, ma il dolore è andato via poco dopo e non ha riportato conseguenze. Quartararo spiega la dinamica e ci scherza su: “Ho avuto cinque minuti difficili dopo la caduta, non potevo respirare. Ma il dolore è andato scemando sempre di più con il passare dei minuti”.

“Mi sono colpito da solo, non è nemmeno stata la moto”, prosegue. “Abbiamo messo una cosa nuova sul serbatoio e quando ci sono saltato mi sono fatto male. Mi sono sentito un po’ stupido perché sono caduto e non ho fatto niente. Ma quando ho preso la moto e ci sono risalito sopra, ha fatto male. Quindi forse era meglio mentire e dire che fosse colpa della gomma, ma devo dire che sono stato stupido”.

“Non ho lasciato la moto di proposito, ma cado sempre in questo modo. Ad essere onesto, la moto è andata super forte e io ero proprio lì. È la seconda volta che cado così, ricordo che a Silverstone ho avuto praticamente lo stesso tipo di incidente. Senti se puoi salvare la caduta o meno, quando però capiti su una chiazza di bagnato non la salvi”.

Non solo la caduta, Quartararo ha commesso un errore anche qualche giro dopo è finito nella ghiaia della Curva 5 per evitare un’altra caduta: “Con la chiazza di bagnato sono caduto, poi ho avuto un momento in cui ho frenato troppo tardi e con la media all’anteriore mi sono sentito molto male. Sentivo che la gomma si muoveva molto e non volevo prendere troppi rischi nel provare ad affrontare la curva e cadere di nuovo. Così ho preferito andare dritto. Quello però è stato un errore”.

Escludendo gli incidenti di percorso, il venerdì del pilota Yamaha è decisamente positivo. Il pilota di Nizza ha mostrato un grande stato di forma andando a firmare il quinto e il primo crono che lo hanno portato al comando della combinata. Si tratta di un ottimo risultato per Quartararo, che generalmente fatica nella giornata inaugurale del weekend di gara: “Qui a Jerez generalmente il venerdì è abbastanza duro, quindi ero sorpreso perché di solito ogni venerdì non andiamo alla grande, ma oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti”.

“Comunque anche nelle FP2 c’erano delle chiazze di bagnato e non è la posizione migliore per averle. Quindi spero che domani, anche se sarà asciutto, qualcuno vada in quella zona ad asciugare perché avere chiazze di bagnato lì potrebbe essere abbastanza pericoloso. L’ultima curva è lenta, ma alla Curva 8 si può avere una brutta caduta di anteriore o posteriore. È stata un po’ insidiosa”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images