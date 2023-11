IMSA | Daytona: Button e Ericsson completano la line-up WTR Andretti

Jenson Button, campione del mondo Formula 1 nel 2009, guiderà l’Acura ARX-06 GTP #40 affiancando Jordan Taylor, Louis Delétraz e Colton Herta. Marcus Ericcson, vincitore della 500 Miglia di Indianapolis nel 2022, completa la line-up per la #10 del team che comprende Ricky Taylor, Filipe Albuquerque e Brendon Hartley.

“Sono molto felice delle line-up che WTRAndretti schiera sia per quanto riguarda la #10 che per la #40 Acura ARX-06 GTP per Daytona”, ha dichiarato Michel Andretti, presidente e CEO Andretti Global.

“WTRAndretti ha una storia solida di corse ad altissimo livello e stiamo spingendo molto per mettere insieme tutti i pezzi per portare a casa le vittorie ed avere due macchine che lottano per il campionato. L’aggiunta di Marcus e Jenson ad una line-up già solida renderà questa 24 ore entusiasmante e competitiva”.

La presenza di Button arriva dopo il debutto nel campionato IMSA alla Petit Le Mans dello scorso mese, dove ha guidato la Porsche 963 GTP del team JDC-Miller MotorSports. Inoltre, il britannico ha disputato la scorsa edizione della 24 Ore di le Mans, la sua seconda apparizione al noto evento, lavorando a stretto contatto con l’attuale co-pilota e compagno di squadra Jordan Taylor.

“Sono molto felice di annunciare che correrà con Wayne Taylor Racing con Andretti alla Rolex 24 Daytona nella Acuta ARX-06 #40 con uno dei miei compagni di squadra e buon amico alla Le Mans Jordan Taylor, il velocissimo Louis Delétraz e Colton Herta, di cui ho seguito con grande interesse la carriera nell’IndyCar. Ho avuto il mio primo assaggio dell'IMSA il mese scorso alla Petit Le Mans e mi è piaciuto molto. Non potrei essere più felice di correre a Daytona con un team così prestigioso che ha ottenuto tanti risultati nelle gare di durata e soprattutto a Daytona".

Ericsson si è unito alla squadra IndyCar di Andretti Global nel corso della off-season dopo aver trascorso i quattro anni precedenti al Chip Ganassi Racing, così parteciperà solo alla sua seconda Rolex 24. Il pilota svedese ha ottenuto il sesto posto nella prima edizione da lui disputata, classificandosi sesto nella precedente categoria DPi nell'edizione 2022 della classica endurance a Daytona.

"Sono molto emozionato e orgoglioso di unirmi al team WTRAndretti per la 24 ore di Daytona", ha dichiarato Ericsson. "Dopo aver avuto un assaggio della gara nel 2022, non vedevo l'ora di tornare sulla griglia di partenza per questa gara leggendaria. È una sensazione fantastica correre con uno dei team migliori e di maggior successo di questo sport! Sto già facendo il conto alla rovescia e non vedo l'ora di lavorare con la squadra e i miei nuovi compagni. È ancora più speciale per me correre con Acura, HPD e HRC, che conosco molto bene avendo corso tutta la mia carriera in IndyCar con loro. Avanti con il 2024!".

Ci saranno tre giorni di test con il Roar Before the 24 dal 19 al 21 gennaio, seguiti dalla 62esima Rolex 24 Daytona, dal 25 al 28 gennaio.

"Marcus è assolutamente la persona perfetta per il nostro team per il modo in cui affronta le gare", ha dichiarato Wayne Taylor, team principal di WTR Andretti. "Si è piazzato tra i primi 10 per circa 30 volte in IndyCar e ha vinto la Indy 500. Ha dimostrato un grande interesse per il nostro team. Lo ha già incontrato ed è molto impegnato e concentrato. Sono felice di averlo con noi e, naturalmente, visto che fa parte del programma Andretti Global, siamo fortunati ad averlo con noi".

"Io e Jenson ci parliamo da diversi anni. Non siamo mai riusciti a rendere realtà questa cosa. Stavolta però siamo riusciti a farlo. Ha guidato per la JDC alla Petit Le Mans e il rapporto che ha costruito con Jordan del programma Garage 56 chiude il cerchio delle nostre formazioni di piloti, dato che Jenson prenderà l'ultimo posto libero. Il ragazzo è davvero veloce”, prosegue parlando di Button.

"È un campione del mondo di Formula 1. È molto motivato. Anche il mio team lo è molto, HPD e Acura sono motivati dall'avere lui e tutti i nostri sponsor. Non vediamo l'ora di lavorare con lui. Ovviamente proviene da un background diverso, ma abbiamo già avuto piloti di Formula 1 in passato, e tutti hanno fatto molto bene. Non ho dubbi sulla sua capacità di fare bene per noi e per se stesso. Sono davvero entusiasta, dopo tre anni, di aver finalmente convinto Jenson a firmare con noi", afferma.

David Salters, Presidente e Direttore Tecnico di HPD, ha aggiunto: "Riuscite a crederci? Ancora una volta, i miei complimenti a WTRAndretti per aver messo insieme una line-up davvero impressionante per la coppia di Acura ARX-06 che parteciperà alla Rolex 24 Daytona a gennaio. Con l'aggiunta di Marcus Ericsson, vincitore della 500 miglia di Indianapolis con motore Honda, e del campione del mondo di Formula 1 Jenson Button (un altro pilota da tempo affiliato alla Honda) sono riusciti ad aggiungere ancora più talento a una squadra già impressionante. Questo è fantastico per tutti gli interessati, Acura, HPD, WTRAndretti e, naturalmente, per i fan!".