IMSA | Cadillac conferma Bourdas-Van Der Zande-Dixon per il 2024

La Cadillac Racing ha confermato Sébastien Bourdas e Renger Van Der Zande per la stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship, dove saranno ancora impegnati come portacolori di Chip Ganassi Racing.

La coppia continuerà a condurre la V-Series.R #01 per dare l'assalto al successo in Classe GTP e per le gare di Endurance Cup verrà aggiunto Scott Dixon, già sul podio con il francese e l'olandese a Daytona e Petit Le Mans, mentre i due titolari hanno centrato il successo a Laguna Seca.

"La 24h di Daytona del 2023 per Cadillac Racing è stato un evento incredibile. Ha dimostrato l'affidabilità dei nostri mezzi e la loro forza", sottolinea Laura Wontrop Klauser, responsabile di GM per i programmi sportscar.

"Da allora, abbiamo cercato di capire come prendere questo solido pacchetto e ottenere il massimo delle prestazioni possibili. Non vediamo l'ora di tornare a Daytona nel gennaio 2024 per vedere il salto di qualità che abbiamo fatto in un anno per migliorare la vettura".

Mike O'Gara, responsabile delle operazioni in pista di CGR, aggiunge: "Siamo felici che Sébastien, Renger e Scott saranno di nuovo sulla #01 il prossimo anno e che potremo fare tesoro di quanto imparato insieme. Abbiamo dimostrato che la vettura è affidabile, dato che entrambe le nostre Cadillac hanno concluso ogni giro a Daytona 2023".

"L'anno scorso abbiamo percorso molti giri in diverse gare stando anche in testa, ma non sempre in quelli che contavano. L'inverno servirà per riorganizzarci e premere il pulsante di reset, in modo da poter attaccare il 2024 insieme".