IMSA | WTRAndretti con una Lamborghini in GTD per il 2024

La Wayne Taylor Racing with Andretti nel 2024 correrà anche in Classe GTD dell'IMSA SportsCar Championship con la Lamborghini.

L'accordo prevede l'iscrizione alla categoria AM delle GT3 di una Huracán GT3 EVO2 griffata del #45 e condotta da Kyle Marcelli e Danny Formal in tutti gli eventi della serie, dopo che il team ha affrontato un percorso con il mondo delle vetture del Toro nel Super Trofeo North America, dove proseguirà l'avventura.

Il nome del terzo pilota che verrà aggiunto all'equipaggio per l'Endurance Cup verrà comunicato più avanti.

"Siamo davvero entusiasti che la Lamborghini sia venuta da noi e ci abbia considerato una squadra degna di un programma con sostegno ufficiale con Danny e Kyle come titolari per l'intera stagione. Abbiamo una lunga storia con Lamborghini, in quanto gestiamo quattro vetture all'anno nel Super Trofeo, quindi c'è già un ottimo rapporto", ha sottolineato il team principal Wayne Taylor.

"Come ho sempre detto, tutto ciò che ha a che fare con il successo nel motorsport è la capacità di avere persone con cui comunicare e costruire relazioni, quindi sono molto entusiasta di questa collaborazione con Lamborghini".

Contentissimo anche Formal: "Che dire, nel 2024 il mio sogno diventa realtà! Farò la mia prima stagione completa in IMSA con WTRAndretti e Lamborghini Squadra Corse. Sono molto grato dell'opportunità di condividere l'auto con Kyle, nel nostro quarto anno insieme".

"In questi quattro anni ci siamo spronati a vicenda. Abbiamo vinto due campionati PRO nel Super Trofeo; sono grato, riconoscente, emozionato e non vedo l'ora di iniziare la stagione 2024 con il botto a Daytona per cercare di ottenere un paio di vittorie e, si spera, un titolo".

Marcelli aggiunge: "Non potrei essere più entusiasta, ritorno a tempo pieno nell'IMSA. Sono stati tre anni di lavoro, prima di cogliere l'opportunità con WTR di guidare la Lamborghini Super Trofeo nella classe PRO nel 2021, poi di vincere due titoli consecutivi nel 2022 e nel 2023. Il piano a lungo termine della Casa è sempre stato quello di tornare ai massimi livelli di questo sport. So che il team ha lavorato duramente per mettere insieme questo progetto e siamo entusiasti che stia accadendo".

"Non potrei essere più orgoglioso di farlo con Lamborghini. Mi sembra una scelta ovvia e perfetta per il team e per noi, continuando a condividere l'abitacolo con Danny; abbiamo sviluppato un ottimo rapporto sia in pista che fuori. Ci completiamo a vicenda molto bene e in modi diversi. Sono entusiasta della prossima stagione e la sfrutteremo al meglio".

Giorgio Sanna, Responsabile Motorsport di Automobili Lamborghini, ha commentato: "Siamo particolarmente orgogliosi di iniziare il programma GTD con WTRAndretti, collaboriamo con successo con il team di Wayne da alcuni anni nel nostro Lamborghini Super Trofeo North America, supportando piloti di talento come Danny e Kyle nella loro carriera, quindi siamo davvero entusiasti di averli sulla nostra Huracán GT3 EVO2 a partire da Daytona!"