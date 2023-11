IMSA | Ecco i 60 iscritti alla 24h di Daytona del 2024

L'IMSA SportsCar Championship ha pubblicato il primo elenco iscritti della 24h di Daytona che aprirà la stagione 2024 il weekend del 25-28 gennaio, come sempre preceduta dai test Roar Before the 24 della settimana precedente.

Per la 62a edizione della gara che si svolge in Florida non mancano i grandi nomi tra le 10 vetture di Classe GTP, 12 di LMP2, 13 della GTD PRO e le 25 della sempre numerosa GTD.

Grandissima attesa per la categoria Grand Touring Prototype, che dopo l'esordio delle LMDh nel 2023 avrà un elenco iscritti più ampio grazie all'aggiunta delle Porsche private di Proton Competition (dove sono confermati Gimmi Bruni e Neel Jani) e JDC-Miller MotorSports, sommandosi alle due 963 ufficiali del Team Penske condotte dai quartetti formati da Tandy/Jaminet/Estre/Vanthoor (#6) e Campbell/Nasr/Newgarden/Makowiecki (#7).

Come già annunciato da tempo, la Cadillac si presenta con la #01 di Chip Ganassi Racing (Bourdais/Van Der Zande/Dixon) e la #31 di Action Express Racing (Derani/Aitken/Blomqvist), mentre in Acura ci si affida alla Wayne Taylor Racing with Andretti per difendere il successo ottenuto nella passata edizione, raddoppiando le ARX-06 LMDh della squadra in livrea neor-azzurra dopo l'addio alla Meyer Shank Racing-Curb Agajanian.

BMW punta sull'esperienza maturata con il Team RLL schierando le M Hybrid V8 di Krohn/Farfus/Vanthoor (#24) e De Phillippi/Yelloly/Martin (#25), in attesa di conoscere il nome dei loro quarti compagni di equipaggio.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz

In LMP2 sono tante le formazioni ancora in via di definizione, ma nel frattempo si sono già prese il posto United Autosports (unica a schierare due Oreca 07-Gibson), Crowdstrike-APR, Tower, TDS, Era, high Class, Sean Creech, Inter Europol/PR1 Mathiasen, Riley, AO Racing e AF Corse, quest'ultima portando i piloti ufficiali Ferrari - Nicklas Nielsen/Lilou Wadoux - con Luis Pérez Companc.

In GTD PRO grande attesa per il debutto delle due nuovissime Corvette Z06 GT3.R nelle mani di Pratt Miller Motorsports e delle Ford Mustang di Multimatic Motorsports. L'unico altro marchio che ha iscritto due mezzi è la Porsche con le 911 di AO Racing e Kellymoss/Riley, mentre tutti gli altri si presentano con una vettura.

Tra questi, la Lamborghini ha una Huracan di Iron Lynx con il #19 in attesa che il #63 appaia sulla SC63 LMDh che esordirà più avanti in stagione nella Classe GTP. La BMW si affida a Paul Miller Racing, Pfaff Motorsports debutterà con la sua nuova McLaren, Lexus ha confermato una RC F di Vasser Sullivan ed Aston Martin la Vantage di Heart Of Racing.

Non poteva mancare la Ferrari con la 296 GT3 #62 della Risi Competizione condotta da Rigon/Serra/Pier Guidi, mentre la Mercedes attende di capire come formare l'equipaggio della AMG GT3 #75 di SunEnergy 1.

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images #023 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3: Onofrio Triarsi, Charles Scardina, Alessio Rovera

Infine come da tradizione, grande schieramento di vetture GT3 per la categoria GTD dove appaiono tanti piloti gentlemen.

La Aston Martin difenderà il trionfo del 2023 ancora con la Vantage #27 di Heart of Racing, alla quale si aggiunge la #44 di Magnus Racing.

Anche qui, prima apparizione per le nuove Corvette e Ford preparate rispettivamente da AWA (due esemplari) e Proton Competition (Mustang #55).

Lamborghini ripropone le due Huracan di Iron Lynx ed Iron Dames, più la #78 di Forte Racing dove vedremo all'opera Loris Spinelli e la #45 di Wayne Taylor Racing with Andretti.

Ferrari avrà ancora la #21 di AF Corse (Mann/Heriau/Cozzolino), la #023 di Triarsi Competizioni (Rovera/Triarsi/Agostini/Scardina) e la #47 di Cetilar Racing (Sernagiotto/Lacorte/Cheever), con l'esordio della #34 di Conquest Racing.

Vasser Sullivan conferma la sua Lexus #12, Porsche correrà coi team Andretti Motorsports, MDK (due 911), Wright e Kellymoss/Riley, mentre Mercedes è con Lone Star Racing, Winward e Korthoff/Preston.

Gradint Racing porta l'unica Acura del lotto, BMW infine è sempre con Turner Motorsport, mentre completa l'elenco la McLaren di Inception Racing.

"Non potremmo essere più orgogliosi di così nel pubblicare l'elenco preliminare dei partecipanti alla 24h di Daytona, in anticipo rispetto ai tempi passati", ha dichiarato il presidente dell'IMSA John Doonan.

"Guardando in alto e in basso, avremo un'incredibile schieramento di team, auto e piloti e non mancheranno storie avvincenti da seguire nei prossimi due mesi, in vista della gara. Con una griglia così ampia, sarebbe impossibile individuare un favorito in una qualsiasi delle quattro classi".

IMSA - 24h di Daytona: Elenco Iscritti Classe GTP

IMSA - 24h di Daytona: Elenco Iscritti Classe LMP2

IMSA - 24h di Daytona: Elenco Iscritti Classe GTD PRO

IMSA - 24h di Daytona: Elenco Iscritti Classe GTD