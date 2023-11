IMSA | WTR-Andretti ingaggia Hartley e Herta per l'Endurance 2024

La Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport ha raggiunto l'accordo con Brendon Hartley e Colton Herta, che saranno i piloti di Endurance Cup per la stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship.

Il neozelandese, fresco Campione nel FIA World Endurance Championship con la Toyota, saà al volante della Acura #10 per le cinque gare più lunghe dell'anno assieme ai titolari Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, mentre l'americano condividerà il volante dell'altra ARX-06 LMDh con i nuovi arrivati in squadra, Louis Delétraz e Jordan Taylor.

Photo by: IndyCar Series Colton Herta, Andretti Autosport con Curb-Agajanian Honda

"Mi sono davvero divertito con WTR-Andretti alla Petit Le Mans l'anno scorso e a Daytona quest'anno, quindi ho colto al volo l'opportunità di partecipare alle gare endurance del 2024 quando Wayne Taylor mi ha chiamato. Il team sa come vincere e il passaggio a due vetture rafforzerà ulteriormente l'intera operazione", ha detto Hartley, che proseguirà il suo impegno nel Mondiale con la Toyota.

Herta, pilota di IndyCar che aveva corso a Daytona con BMW nel gennaio scorso, aggiunge: "È davvero entusiasmante unirsi a un team prestigioso come WTR Andretti per gli eventi endurance. Hanno dimostrato quanto possano essere vincenti in passato e non vedo l'ora di sperare di aggiungere qualcosa a tutto questo!".

Il proprietario Wayne Taylor chiosa: "È fantastico riuscire ad avere Brendon e Colton come terzi piloti che parteciperanno all'Endurance Cup IMSA. Brendon ha già guidato per noi in passato e lo conosciamo molto bene. Ovviamente, Colton fa parte del gruppo Andretti Global, che ci ha aperto la porta con lui. Ha vinto a Daytona con una vettura GT e quest'anno ha guidato una LMDh, facendo un ottimo lavoro. Sono davvero entusiasta di avere a bordo entrambi".