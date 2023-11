IMSA | Conquest conferma Balzan e Sbirrazzuoli sulla Ferrari GTD

La Conquest Racing porterà la sua Ferrari nell'IMSA SportsCar Championship per la stagione 2024, come già anticipato da qualche tempo.

La squadra di Indianapolis si sta organizzando per l'impegno che la vedrà in azione in Classe GTD con la sua 296 GT3, con la quale è stata protagonista del GT World Challenge America quest'anno, dove ha registrato ottimi risultati e la crescita del suo pilota Manny Franco.

Quest'ultimo è stato affiancato da Alessandro Balzan, che lo seguirà sempre dietro le quinte e sarà quarto pilota dell'equipaggio in occasione della 24h di Daytona.

"Sono molto grato per l'opportunità di correre di nuovo con Manny. Sarà davvero speciale gareggiare con lui nella sua prima gara endurance di 24h e per quanto mi riguarda, questo sarà il mio ottavo tentativo di completare l'evento in Florida - afferma Balzan - Abbiamo una macchina forte e una grande line-up, e sono molto fiducioso che Conquest Racing sarà in grado di fare grandi cose".

Photo by: SRO #21 Conquest Racing, Ferrari 296 GT3: Manny Franco, Alessandro Balzan, Lilou Wadoux

Nel frattempo, è stato raggiunto un accordo con Cédric Sbirrazzuoli per quanto riguarda le gare di Endurance Cup dell'IMSA, mentre manca ancora all'appello il nome del secondo pilota che affiancherà Franco per tutta la stagione, il quale verrà annunciato più avanti.

"Sono estremamente felice di continuare con Conquest Racing per un altro anno, soprattutto in IMSA, il miglior campionato degli Stati Uniti, e abbiamo tutte le carte in regola per poter competere per i massimi risultati grazie a una grande line-up e a una grande macchina", sottolinea il monegasco.

"Non vedo l'ora di tornare in IMSA, visto che la mia ultima partecipazione a questa serie risale al 2017. Sono impaziente di prendere parte a questi eventi iconici".