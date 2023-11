IMSA | Lamborghini e Iron Lynx con tre Huracán a Daytona 2024

Lamborghini Squadra Corse ed Iron Lynx saranno al via della 24h di Daytona nel 2024 con tre Huracán GT3 EVO 2, proprio come avvenuto nella passata edizione, all'esordio del connubio.

In attesa che sia pronta la SC63 LMDh, la Casa di Sant'Agata Bolognese e il team romagnolo diretto da Andrea Piccini hanno annunciato l'impegno in Endurance Cup dell'IMSA Sportscar Championship con le vetture derivate di serie.

In Florida, in Classe GTD PRO vedremo all'opera sulla vettura #19 Mirko Bortolotti, Jordan Pepper ed Andrea Caldarelli, che a Daytona verranno raggiunti da Franck Perera come quarto membro della formazione.

In Classe GTD confermate invece la #60 su cui saliranno Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni - in attesa di scoprire il nome del loro collega - e la #83 delle Iron Dames, Michelle Gatting, Sarah Bovy e Rahel Frey, alle quali si aggiungerà una quarta per la prima tappa dell'anno in Florida.

Photo by: Iron Lynx Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2

"Siamo molto contenti di tornare negli Stati Uniti, visto che quest'anno ci siamo divertiti molto a correre nell'IMSA. Lì abbiamo imparato un modo completamente diverso di competere, con un paddock che ci ha fatto sentire i benvenuti", sottolinea Piccini.

"Non vediamo l'ora di tornarci nel 2024 con una grande gara come la 24 Ore di Daytona con le nostre tre Lamborghini Huracán GT3 EVO2. Il team si prenderà una breve e meritata pausa nel mese di dicembre e saremo più che pronti a scendere nuovamente in pista".

Deborah Mayer, responsabile e fondatrice del programma Iron Dames, aggiunge: "Siamo molto lieti di annunciare il nostro ritorno nell'IMSA Endurance Cup e vorrei ringraziare John Doonan e il suo team per il caloroso benvenuto in questo importante campionato. Le Iron Dames hanno sempre dimostrato una notevole passione, determinazione e attitudine a non arrendersi mai nel mondo competitivo delle gare endurance".

"Abbiamo da poco concluso la nostra prima stagione nell'IMSA ed è un piacere tornare nel 2024. Non vediamo l'ora di essere lì per ritrovare l'atmosfera calorosa, l'adrenalina dei circuiti statunitensi e il sostegno entusiasta delle folle americane per le Iron Dames. Non vediamo l'ora di aprire la stagione 2024 a Daytona".