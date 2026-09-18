IMSA | Acura svela la livrea speciale ‘Thank you’ per l'addio alla Classe GTP

Volge al termine un decennio di successi nell’IMSA SportsCar Championship per Acura e Honda Racing Corporation USA (HRC US), che salutano le competizioni automobilistiche nordamericane in modo indimenticabile.

Presentata in anteprima in vista degli eventi di questo fine settimana all’Indianapolis Motor Speedway, l’Acura ARX-06 #93 della Meyer Shank Racing sfoggerà una livrea personalizzata con la scritta “Thank You” per gli ultimi due round della stagione 2026.

Il suggestivo design grafico funge da tributo ad ingegneri, meccanici, collaboratori, piloti e appassionati che hanno contribuito ai successi di Acura nel mondo delle corse endurance americane.

Livrea “Thank You” dell’Acura Meyer Shank Racing Foto di: Acura

Il look commemorativo segna il sipario finale per l'attuale programma: già ad aprile, i dirigenti Acura avevano annunciato che il Costruttore avrebbe sospeso il proprio impegno nella categoria GTP al termine della stagione 2026.

Tale decisione ha posto le basi per un addio agrodolce a un’era durata 10 anni, che ha abbracciato tre iconiche piattaforme da gara: la NSX GT3 derivata di serie, la ARX-05 DPi e l’attuale ARX-06 LMDh a propulsione ibrida.

Progettata per onorare ogni aspetto della partecipazione di Acura e HRC US alla serie, questa livrea speciale rende omaggio alle figure chiave e alle tappe fondamentali che hanno plasmato l’eredità del marchio nel mondo delle sportscar.

All'interno dell’elegante manto che ricopre la carrozzeria della vettura #93 ci sono i nomi dei piloti leggendari e dei membri della squadra che hanno portato Acura alla vittoria, insieme a riferimenti visivi ai singoli circuiti in cui sono stati conquistati quei trionfi.

Il design mette inoltre orgogliosamente in mostra l’impressionante collezione di titoli conquistati nel corso del decennio, sottolineando un palmares straordinario che comprende un totale di 14 titoli tra squadre, piloti e Costruttori.

I dieci anni di attività di Acura rappresentano uno dei periodi di maggior successo per un Costruttore nella storia moderna dell’IMSA. In quel periodo, le Acura hanno conquistato 33 vittorie e 43 pole position, affermando il proprio dominio di prim’ordine su ogni circuito importante del calendario.

Fondamentalmente, la Casa giappo-statunitense ha ottenuto vittorie di prim’ordine in tutte e quattro le principali gare endurance del Nord America, tra cui spiccano tre successi di grande prestigio alla 24h di Daytona.

L’ARX-06 #93 sfoggerà la livrea commemorativa in pista durante l’a "Battle on the Bricks" di questo fine settimana all’Indianapolis Motor Speedway. La livrea farà poi la sua ultima apparizione nel gran finale di stagione alla Petit Le Mans di Road Atlanta, offrendo agli appassionati di corse un’ultima opportunità per celebrare l’eredità storica di Acura prima che cali il sipario su un capitolo leggendario dell’automobilismo americano.