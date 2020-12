Wolff: "Hamilton sulla strada giusta per tornare"

Dopo essere risultato positivo al COVID-19 nel lunedì successivo al Gran Premio del Bahrain, Hamilton si è nascosto ai riflettori del pubblico, senza rivelare troppo sulle sue condizioni.

Come parte dei protocolli Coronavirus del Bahrain, deve rimanere in isolamente per almeno 10 giorni prima di potersi recare ad Abu Dhabi.

Anche se Hamilton non ha detto nulla sui suoi progressi, il suo team principal Wolff ha offerto qualche informazione sulle condizioni del campione del mondo, suggerendo che non si stia divertendo particolarmente essendo intrappolato nel suo suo hotel.

"E' piuttosto brutto quello in cui si è cacciato", ha detto Wolff durante un evento media ospitato da Sky Germany.

"E se non sei a casa, ma sdraiato nella tua stanza d'albergo, è naturalmente spiacevole".

Hamilton dovrà risultare negativo ai test sia in Bahrain che ad Abu Dhabi prima di avere qualche speranza di tornare nel paddock di Formula 1, ma Wolff è ottimista sul fatto che ci sia ancora tempo per farlo.

"Penso che sia sulla strada giusta", ha aggiunto Wolff. "Se la prognosi dei medici è corretta, potrebbe riuscire ad ottenere un test negativo giovedì o venerdì".

L'imposizione di severe restrizioni COVID ad Abu Dhabi per questo fine settimana, con l'intera F1 inserita in una sorta di biosfera, rende molto più difficile la logistica del viaggio di Hamilton.

Mentre una quarantena di 10 giorni in Bahrain e un ulteriore periodo di isolamento di 48 ore ad Abu Dhabi renderebbe difficile per Hamilton fare le prime prove, non è impossibile che possa essere autorizzato rapidamente dal governo se si dimostrasse negativo.

Wolff ha detto che è chiaro che Hamilton non è affatto contento della sua situazione, essendo intrappolato lontano da casa.

"Se un giovane pilota emergente è seduto nella tua vettura, con la quale hai vinto il Mondiale, allora naturalmente questi sono tutti fattori che non contribuiscono a farti saltare nella tua stanza d'albergo facendo il tifo alle stelle", ha aggiunto.