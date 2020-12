AlphaTauri schiera Tsunoda nei rookie test di Abu Dhabi

La Scuderia AlphaTauri ha confermato questa mattina che nei test per giovani piloti che andranno in scena il 15 dicembre sul tracciato di Abu Dhabi schiererà Yuki Tsunoda, pilota rivelazione del campionato FIA Formula 2.

Il giapponese si è classificato in terza posizione nella classifica finale piloti di categoria, vincendo inoltre l'Anthoine Hubert Award come miglior esordiente della categoria.

Tsunoda ha già assaggiato la Formula 1 grazie al test avvenuto poche settimane fa sul tracciato di Imola, al volante di una Toro Rosso del 2018 marchiata AlphaTauri. In quel frangente, Yuki ha impressionato il team, compreso Franz Tost, che di lui ha detto un gran bene.

A impressionare il team non sono stati solo i miglioramenti fatti giro dopo giro, ma anche il controllo della vettura e i preziosi feedback dati agli ingegneri. In questo test avrà nuovamente occasione di dimostrare il suo talento anche se, va detto, Tsunoda è divenuto il primo, serio candidato ad affiancare Pierre Gasly in AlphaTauri la prossima stagione.

Il giapponese, grazie ai successi, al test fatto a Imola con una F1 e al piazzamento finale in FIA F2, ha conseguito la Superlicenza. Per questo il team potrebbe impiegarlo da titolare nel 2021 facendogli prendere il posto di Daniil Kvyat.

"Non vedo l'ora di provare con il team AlphaTauri", ha dichiarato Tsunoda. "Mi sono divertito molto a Imola nel guidare una monoposto del 2018 e non vedo l'ora di provare la AT01, partecipando a un test ufficiale con tutte le altre monoposto in pista".

"Apprezzo molto che tutti in AlphaTauri mi abbiano aiutato a prepararmi per questa sessione. Voglio ringraziare Red Bull e il dottor Marko per avermi dato questa opportunità. Durante la sessione il mio obiettivo sarà quello di seguire le istruzioni del team e di dare i miei feedback agli ingegneri. Sarà anche un'opportunità per me di imparare il più possibile e di migliorarmi ulteriormente".

Franz Tost, team principal dell'AlphaTauri, ha aggiunto: "Yuki ha dimostrato al test di Imola di essere un pilota veloce, in grado di familiarizzare facilmente con la vettura e di migliorare costantemente ogni giro, così abbiamo deciso di farlo provare con noi al test per giovani piloti il mercoledì dopo la gara".

"Sono convinto che farà ottimi passi avanti avendo a disposizione un'intera giornata da passare in monoposto, e questa volta avrà l'opportunità di guidare la AT01, quindi i suoi feedback saranno ancora più importanti per gli ingegneri. E' bello vedere che il programma giovani piloti di Red Bull possa preparare così bene i ragazzi e non ho dubbi che Yuki mostrerà ancora una volta il suo talento".