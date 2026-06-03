F1 | Antonelli avverte: "Tanti parlano solo della potenza del nostro motore, ma siamo molto forti anche nel telaio"
Il leader del Mondiale di F1, durante la conferenza stampa del Trofeo Bandini ricevuto lo scorso fine settimana a Brisighella, ha voluto sottolineare come la W17 non sia super solo nella power unit, ma anche nelle virtù del telaio: "Anche in curva andiamo molto forte".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Il fine settimana è ormai alle porte e ora arriva il Gran Premio di Monaco. Dopo 5 vittorie consecutive targate Mercedes, il Principato - almeno sulla carta - può rappresentare la prima, vera opportunità per vincere e spezzare l'egemonia delle W17 dopo 3 mesi di imbattibilità.
Il tracciato di Monte-Carlo rappresenta un'opportunità per chi deve ancora vincere quest'anno perché la power unit non avrà un'effettiva incidenza sulle prestazioni. Rettilinei molto corti e curve lente dovrebbero aiutare chi con il motore è in difficoltà rispetto al cuore realizzato a Brixworth.
Eppure c'è chi crede che le Mercedes non partano certo sfavorite a Monaco. Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale, crede infatti che la W17 non sia forte solo nell'erogazione della potenza tra motore termico e KERS, ma anche nel telaio.
"Da parte nostra, il team sta facendo davvero un grande lavoro. Purtroppo tanta gente parla solo delle potenzialità del nostro motore, ma devo dire che anche il nostro telaio va veramente bene. Anche in curva andiamo forte e consumiamo poco le gomme. Anche dal punto di vista del telaio siamo messi molto bene", ha dichiarato Antonelli nel corso della conferenza stampa svolta lo scorso fine settimana al Trofeo Bandini.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
In questo fine settimana, inoltre, si saprà quali costruttori di power unit potranno usufruire dell'ADUO e di che tipo, a seconda della percentuale di ritardo da quella di riferimento (Mercedes, ovviamente). Kimi crede che la Ferrari abbia tutto per ridurre il gap dalla Mercedes. Il telaio della SF-26 è valido e questo è parso chiaro sin dai test invernali. Se a Maranello dovessero riuscire a migliorare le prestazioni del V6 ibrido, allora lo scenario potrebbe cambiare quando il motore aggiornato sarà pronto all'utilizzo.
"Vedremo i team che riceveranno l'ADUO. Ferrari sembra una di quelle. Se i team in questione riusciranno a sfruttare bene questa occasione, certamente si avvicineranno. Inoltre la Ferrari è messa bene con il telaio".
"Ferrari, a oggi, sembra che faccia un po' più fatica in gara, quando c'è degrado. Ma se porteranno un motore sviluppato, certamente si avvicineranno. Credo non sarà semplice, perché trovare potenza in un motore non è mai facile".
"Ma penso che potranno avvicinarsi molto qualora dovessero trovare la quadra. E potrebbero impensierirci. Ma in questo momento sono molto fiducioso nel lavoro che il mio team sta facendo e questo mi dà molta carica come pilota".
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