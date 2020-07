Sergio Pérez positivo al Coronavirus, salta Silverstone!

Il sospetto era nell'aria e da pochi minuti è arrivata la conferma: Sergio Pérez è risultato positivo al Coronavirus e non potrà prendere parte al Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1.

Oggi pomeriggio era giunta la notizia che il messicano si era auto-isolato, dopo che il primo tampone effettuato dagli addetti FIA aveva dato esito "inconcludente".

Un termine alquanto strano che in termini medici non aveva un gran significato, men che meno venendo comunicato dagli addetti ai lavori, i quali si sono subito affrettati a spiegare che il portacolori della Racing Point non era andato in pista a Silverstone e attendeva l'esito della seconda analisi.

In serata una nota della Formula 1 ha confermato che al sudamericano è stato riscontrato il COVID-19, per cui salterà sicuramente l'intero fine settimana britannico, restanto in quarantena e causando la stessa sorte anche a chi ha avuto contatti con lui in questi giorni.

"Dopo l'annuncio di oggi nel quale il pilota della Racing Point, Sergio Pérez, ha effettuato un tampone dall'esito "inconcludente" al COVID-19, possiamo ora dare conferma che il secondo test è risultato positivo. Pérez si è auto-isolato seguendo le direttive per rispettare la salute pubblica e continuerà ad osservare le pratiche imposte dalle autorità".

"Con l'assistenza degli organizzatori del Gran Premio di Gran Bretagna, le autorità locali e il delegato FIA per il COVID-19 stanno risalendo a tutti coloro che hanno avuto contatti col pilota, mettendoli in quarantena. Le procedure di FIA e F1 servono per contenere il tutto in modo che questa cosa non abbia un impatto più ampio sull'evento".

Nel frattempo la Racing Point ha confermato che le RP20 in pista saranno comunque due, per cui sono in corso le trattative per trovare il sostituto di "Checo".