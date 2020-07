Hulkenberg pronto a sostituire Pérez a Silverstone

Nico Hulkenberg è volato in Inghilterra, convocato con urgenza dal team Racing Point dopo il caso di positività al test Covid-19 di Sergio Perez.

Il tedesco è già a Silverstone e in questi minuti sta facendo il sedile della RP20 con cui sarà in azione nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Inizialmente si è ipotizzata la possibilità che a sostituire lo sfortunato pilota messicano potesse essere Stoffel Vandoorne, ma il belga è impegnato per i prossimi fine settimana sul circuito di Berlino, sede delle ultime sei tappe del campionato Formula E.

Scartata la possibilità Esteban Gutierrez, la scelta è diventata una sola, e il candidato numero uno a poter tornare in pista in tempi brevi non poteva che essere Hulkenberg.

Il trentaduenne tedesco ha concluso la sua esperienza con la Renault al termine della stagione 2019, e al momento è svincolato e disponibile. Hulkenberg ha richiesto la superlicenza con procedura d’urgenza, e domattina sarà nel paddock di Silverstone.

Per ‘Hulk’ la prospettiva è di almeno due GP

La convocazione di Hulkenberg sarà inizialmente per il Gran Premio di Gran Bretagna, ma è già scontato che il tedesco sarà in pista con la Racing Point anche nella gara in programma il 9 agosto.

In caso di positività al test Covid-19 il periodo minimo di isolamento è di 14 giorni, motivo per cui Perez dovrà saltare anche il Gran Premio del 70° anniversario, nella speranza di risultare negativo ai test-post quarantena e poter tornare al volante della sua monoposto nella tappa di Barcellona.

Hulkenberg ha già una lunga esperienza con la Racing Point, avendo corso con la squadra di Silverstone nel 2012 e dal 2014 al 2017, oltre che ovviamente ad aver già utilizzato l’attuale generazione di pneumatici Pirelli e la power unit Mercedes.

Il candidato ideale, che ha colto al volo la chance per poter tornare in pista, e lo farà al volante di una delle monoposto più attese alla vigilia del weekend di Silverstone.