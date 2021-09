Russell: "Non ho nulla da perdere, punto al podio"

Terzo posto per George Russell al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Russia. A quanto pare la pioggia porta bene alla Williams e al suo portacolori, che dopo l'exploit in Belgio riesce ad entrare fra i Top3 anche a Sochi.

La Q3 in realtà si è svolta sull'asciutto, dunque a fare la differenza sono stati soprattutto i piloti che hanno saputo sfruttare al meglio le Pirelli Soft, mandandole in temperatura al più presto su un fondo ancora insidioso.

E Russell ha sfiorato il colpaccio, ma la seconda fila è ugualmente un gran bel risultato, pensando soprattutto al mezzo che guida.

"E' pazzesco essere ancora una volta in Top3 negli ultimissimi GP, ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro col team in termini di strategia, scegliendo le gomme ideali e il momento giusto per scendere in pista", ha commentato l'inglese al termine della sessione.

"Era questione di pochissimi centimetri, bastava andare fuori traiettoria di pochissimo per vanificare il tentativo, per cui complimenti anche a Norris e Sainz che mi hanno preceduto".

Partire dalla terza casella dello schieramento sarà utile non solo per sfruttare il lato pulito del tracciato, ma anche per provare a beneficiare della scia del poleman Lando Norris.

"Con carico di benzina nelle prove libere avevamo un gran bel passo, forse uno dei migliori della stagione. Penso comunque che le Mercedes saranno più forti, anche se sono dietro".

"Sarà una bella battaglia, cercheremo di sfruttare la velocità in rettilineo, vogliamo puntare al podio perché non abbiamo nulla da perdere".

George Russell, Williams FW43B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images