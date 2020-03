Raikkonen su Netflix: "Correre per me è un hobby"

La seconda stagione della serie “Drive to Survive”, disponibile sulla piattaforma Netflix, ha proposto un resoconto della stagione 2019 di Formula 1 vista da diversi punti d’osservazione.

Tutti i team hanno confermato la loro disponibilità ad aprire le porte agli autori della serie, anche se in forma differente.

Notevole la presenza Red Bull nelle storie selezionate per narrare la stagione, così come Renault e McLaren. In questa stagione appaiono per la prima anche Ferrari e Mercedes, anche se in forma minore rispetto ai team citati in precedenza.

Più che le storie in sé, ad essere intriganti sono dei siparietti inediti che raccontano momenti solitamente ‘off-record’ per i media.

Sferzanti i giudizi di Helmut Marko su Pierre Gasly prima della retrocessione in Toro Rosso: in Canada il manager austriaco, rivolgendosi a Christian Horner, commentava con “...così potremmo guidare anche noi due” il rendimento del francese durante le prove di Montreal.

Ma il più imprevedibile, come spesso accade, è stato Kimi Raikkonen, che in merito alle incognite sul suo futuro (domanda rivolta a molti piloti visti i tanti contratti in scadenza) ha spiazzato l’intervistatore: “Per me correre è un hobby, quindi non serve davvero che lo faccia!”. C’è chi ha ironizzato sulla battuta di Iceman, che in occasione dei test di Barcellona non ha mostrato il passo migliore.

Curioso anche un passaggio in casa Horner, quando con la famiglia schierata a colazione il team principal della Red Bull chiede alle due figlie maggiori quale sia il loro pilota preferito. “Lewis Hamilton”, risponde decisa la primogenita e non va meglio nel secondo caso: “mmmm, Sebastian!”.

