NASCAR | Raikkonen entusiasta di correre ad Austin

Questa sarà la prima partenza di Raikkonen al COTA dopo il 13° posto ottenuto con l'Alfa Romeo-Sauber nel Gran Premio degli Stati Uniti 2021, teatro dell'ultima vittoria in F1 del campione del mondo 2007 con la Ferrari nel 2018.

Correrà con la Chevrolet Camaro #91 schierata dall'equipaggio part-time della Trackhouse Racing guidato dal capo Darian Grubb, vincitore di 23 gare, che ha conquistato un titolo in Cup Series con Tony Stewart nel 2011.

"Ovviamente il fatto di conoscere la pista è utile. La vettura di F1 e quella della NASCAR Cup sono leggermente diverse per quanto riguarda le sensazioni che si provano quando si percorre il tracciato. Dovrò ricordarmi che c'è molta meno deportanza quando faccio il primo giro uscendo dai box", ha detto il finlandese.

Raikkonen sarà alla sua seconda gara nella serie con il programma Project91 della Trackhouse Racing, dopo il suo debutto a Watkins Glen lo scorso anno. Durante il ciclo di pitstop in una gara condizionata dalle condizioni atmosferiche, Kimi era risalito in ottava posizione, prima di uscire ed infortunarsi al polso.

"L'anno scorso è stata una grande esperienza. Purtroppo il risultato non è stato quello che volevamo perché siamo rimasti coinvolti in un incidente, ma questo fa parte delle corse. Sono entusiasta di poter fare un'altra gara e spero che riusciremo a non avere grossi guai. Sarà sicuramente difficile, ma più si va avanti nel weekend e più diventa facile".

"Almeno ho un'idea di come affrontarlo. Penso che l'anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro. La macchina ci darà un risultato migliore? Non lo so, spero di sì".

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro, Ty Dillon, Petty GMS Motorsports, Allegiant Chevrolet Camaro Photo by: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

Il team principal, Justin Marks, ha aggiunto: "L'anno scorso abbiamo disputato un grande evento e siamo andati via da Watkins Glen con la voglia di fare qualcosa di più, quindi sono contento che siamo riusciti ad organizzare questo weekend".

"Kimi è un talento di livello mondiale ed è stato un piacere averlo nel nostro team. È stato tutto ciò che potevamo sperare e credo che gli abbiamo dimostrato quanto siano competitive, professionali e divertenti le gare della NASCAR al giorno d'oggi".

Ross Chastain, pilota della Trackhouse, ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in Cup al COTA lo scorso anno, superando due vetture nelle ultime curve, mentre il compagno di squadra Daniel Suarez ha dominato le fasi iniziali prima che un guasto al servosterzo ponesse fine al suo tentativo di vittoria.

"Kimi è stato molto divertente l'anno scorso quando ha corso con noi a Watkins Glen", ha detto Suarez. "Si può certamente vedere il suo talento. Ha imparato in fretta a correre nella NASCAR. Sarà interessante vedere come si comporterà quest'anno su una pista dove ha vinto in Formula 1. Credo che sarà molto veloce".

Raikkonen sarà affiancato in griglia da Button, che guiderà una Ford Mustang della Rick Ware Racing. I due avranno un po' di tempo in più per ambientarsi, dato che la Cup Series prevede una sessione di prove extra di 50 minuti questo venerdì, prima delle qualifiche di sabato e della gara di domenica.