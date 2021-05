Hamilton: "Stupito dal miglioramento delle Ferrari"

I piloti amano guidare a Monaco e Lewis Hamilton non fa eccezione. Il campione del mondo in carica ha apprezzato il ritorno sulle strade del Principato dopo due anni d'assenza, ma oggi ha dovuto fare i conti con una Ferrari sorprendente, che ha monopolizzato le prime due posizioni con Charles Leclerc e Carlos Sainz, rifilando un distacco di quasi quattro decimi alla sua Mercedes.

Il britannico quindi si è divertito, ma ha anche sottolineato il grande stato di forma delle Rosse, che questo fine settimana potrebbero rappresentare quindi un nuovo ostacolo verso l'obiettivo della vittoria.

"Tutti amano guidare qui. Il meteo era fantastico, ma poi è davvero bello essere di nuovo a Monaco. Questa pista è ipnotizzante, quindi mi sono divertito oggi", ha detto Hamilton.

"Penso che le Ferrari siano davvero forti, è sorprendente vederle così migliorate, ma è fantastico, anche se questo significa più concorrenza", ha aggiunto.

Riguardo al bilanciamento della sua W12, Lewis sembra tutto sommato abbastanza soddisfatto, anche se crede che ci sia il margine per trovare un miglioramento.

"La macchina non ti dà mai tutto quello che vorresti, ma lo stesso discorso vale anche dal punto di vista del pilota, perché non riesci sempre a fare quello che vorresti. Devi capire dove puoi spingere e dove no. Poi devi lavorare con la macchina".

"Penso che la macchina sia buona, abbiamo fatto dei passi avanti con il bilanciamento, quindi in generale sono contento. Stasera analizzeremo i dati e faremo qualche altra modifica, quindi penso che sabato saremo vicini".

Il 7 volte iridato si è soffermato anche sulle gomme, sottolineando che probabilmente in questo momento le Ferrari e le Red Bull riescono a portarle nella giusta finestra più rapidamente.

"Le prime due mescole sono abbastanza vicini. Con la dura si può andare più lunghi, ma la soft ti permette di essere veloce molto più rapidamente. In ogni caso, permettono di fare più di un giro per fare il tempo, ma poi bisogna fare i conti anche con il traffico. La Ferrari sembra riuscire a metterle in temperatura molto velocemente, ma anche la Red Bull, quindi abbiamo del lavoro da fare".

Infine, ha esaltato anche l'ottimo grip trovato oggi sulle strade del Principato: "Per qualche motivo c'è davvero tanto grip, penso che abbiamo rifatto l'asfalto per la maggior parte della pista. Penso che nella prima sessione siamo stati più veloci dell'anno scorso e questo è fantastico".

