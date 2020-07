Vettel: "Trovati due problemi a freno e ammortizzatori"

Dopo il Gran Premio d’Austria Sebastian Vettel ha deciso di restare a Spielberg. Mentre Charles Leclerc è partito alla volta di Monte Carlo, Seb ha deciso di staccare la spina trascorrendo delle giornate all’insegna del relax:

“Sono rimasto nella ‘bolla’, adoro la montagna, adoro l'Austria e adoro questa regione. Dopo tanto tempo ho avuto la possibilità di scalare alcune montagne che ho sempre visto passando in auto, così sia lunedì che ieri ho deciso di farlo, godendomi un po' di tempo libero all’aria aperta a spostandomi in bicicletta”.

Passare dalla quiete di montagna ad un weekend di Formula 1 è uno stacco forte, ma Vettel è sembrato avere tutto a fuoco in vista del prossimo fine settimana.

Sono stati identificati dei guasti che hanno spiegato la tua mancanza di feeling con la monoposto nella gara di domenica scorsa?

“È una grande opportunità per noi poter correre nuovamente sulla stessa pista dello scorso weekend, perché ci offre la possibilità di trovare delle risposte, ed è ciò che spero. Abbiamo analizzato la mia gara, soprattutto in relazione a ciò che avevo fatto prima della corsa, e sono state identificate un paio di cose".

"È difficile dire quanto possano avere influito, perché parliamo di un problema con il freno e probabilmente qualcosa relativa agli ammortizzatori. Sono curioso di tornare in pista e vedere come reagirà la monoposto, sperando di risentire quelle sensazioni che si provano quando tutto funziona come vorresti. Domani sarà un giorno importante sia per le verifiche che per le valutazioni sui nuovi aggiornamenti”.

Credi che questi nuovi sviluppi possano fornire un grande contributo sul fronte della performance?

“Siamo ancora all'inizio della stagione, ma sicuramente sarà importante vedere se la direzione è quella giusta. Credo che ci siano sempre delle aspettative, ma poi serve la risposta più importante, che è quella del cronometro, ed avendo la possibilità di tornare sulla stessa pista a distanza di cinque giorni, per noi sarà un’occasione importante”.

Come descriveresti l'umore all'interno della Ferrari al momento? Quanto è strana la sensazione che si prova lavorando con un team che ha deciso di concludere il rapporto di collaborazione?

“Non penso sia una strana sensazione. Conosco ovviamente la squadra molto bene e sento che tutti i ragazzi che sono dietro di me vogliono concludere al meglio questo periodo. Abbiamo vissuto insieme dei momenti difficili come altri molto belli, ma ora tutti vogliamo ottenere il massimo da questa stagione, che a quanto sarà una stagione impegnativa. Cerco e cercherò di fare quello che posso, e sento che la squadra sta provando a fare lo stesso”.

Quest’anno i regolamenti non hanno proposto cambiamenti, eppure la Ferrari sembra aver fatto un passo indietro. Come te lo spieghi?

“L'intenzione non è mai di fare un passo indietro. Al di là dei primi riscontri credo che abbiamo migliorato la nostra auto, ma alcune sue caratteristiche di base sono cambiate molto rispetto allo scorso anno".

"La gara di domenica scorsa è stata difficile, ma penso che nel complesso la monoposto si sente meglio rispetto allo scorso anno. Vedremo come ci adatteremo alle altre piste, però ovviamente bisogna anche essere realisti, e al momento sembra che gli altri abbiano fatto un passo avanti più grande rispetto al nostro”.