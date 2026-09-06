F1 | Vettel a Monza con la Ferrari F2002 di Schumacher: “Fosse qui gli direi ‘Guidala tu'. È un campione senza tempo”

Ci sono momenti che hanno un significato speciale, che non si dimenticano e le cui emozioni sfuggono alle parole. Salire su una Ferrari, a Monza, davanti a un pubblico vestito di rosso è già qualcosa di unico. Lo diventa ancora di più quando quella stessa Ferrari è la vettura con cui il tuo eroe d’infanzia ha vinto un titolo mondiale, aggiungendo un’altra pagina alla storia del Cavallino.

È un’emozione che si è letta negli occhi e nelle parole di Sebastian Vettel, sia prima che dopo aver avuto la possibilità di guidare, davanti ai tifosi, la Ferrari F2002 con cui Michael Schumacher conquistò il suo quinto mondiale, il terzo con la Rossa. Sensazioni difficili da raccontare, non solo quelle di Vettel, ma anche quelle di chi era lì in pit lane, con gli occhi lucidi per un omaggio atteso da tempo.

Quel momento è finalmente arrivato, carico di significato per chi ha amato Schumacher e quei colori. Tre giri in cui Vettel ha potuto rivivere quelle emozioni: spingendo per assaporare il V10 e ciò di cui era capace quella Ferrari, ma anche rallentando per godersi ogni istante.

Sebastian Vettel a Monza con la Ferrari F2002 Foto di: Clive Rose / Getty Images

“Sono molto emozionato. Da un lato, è una vettura stupenda da guidare, un pezzo di ingegneria incredibile, ma dall’altro lato, e ancora di più, è la vettura di Michael. Non è qui oggi, ma l’ho sentito in questi giri e spero anche voi”, ha raccontato Vettel dopo lo show, visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi, come quelli di un bambino che ha realizzato un sogno.

“Scherzavamo insieme quando uno di noi due iniziava a piangere o essere emozionato, che aveva qualcosa nell’occhio, ma questa volta sono io. È incredibile. Grazie ai tifosi. Amo correre, so che non corro più, ma nel mio cuore, corro ancora. Tengo molto a questo sport, persone, le vetture, i tifosi, i fan che rendono questo sport speciale. Questo è ciò che spinge la F1 avanti per il futuro. Ma oggi è il giorno di Michael”.

“È emozionante. Non servono tanti giri per capire l’anima di una vettura, lo avverti immediatamente che è una vettura speciale, che ti spinge ad andare. Da una parte volevo spingere, dall’altra volevo godermi il momento, farlo durare il più a lungo possibile. Sentire quanto sia vivo lo spirito di Michael e quello della Ferrari qui, l’ho vissuto anni fa in prima persona, è qualcosa che mi manca, è una vita diversa, ma guardo alla prossima generazione di piloti. Ma oggi è un giorno emozionante”.

Sebastian Vettel a Monza con la Ferrari F2002 Foto di: Clive Mason / Getty Images

“La mia carriera è stata ricca di bei momenti, ma oggi è speciale. Mi sento come se avessi vinto la gara oggi, ancora prima di iniziarla. Michael è un campione senza tempo, per questo team [la Ferrari], per i tifosi. Il mio cuore, batte, sono orgoglioso. Mi manca Michael”.

Parlando prima di scendere in pista, Vettel ha affrontato molti temi, tra cui proprio il fatto che prima di essere il pilota che ha segnato la sua infanzia, con Michael è nato un bel rapporto di amicizia, cresciuto anche nel momento in cui entrambi hanno corso insieme in Formula 1. Un'amicizia che si è tramutata anche sul casco usato per oggi, perché sotto al suo disegno usato negli anni in Rosso, c'era proprio quello di Schumi, come una seconda pelle.

“Credo che, prima di tutto, sia un momento dedicato al mio amico, e ricordarlo sarà molto emozionante. È il mio eroe d’infanzia e, più avanti, abbiamo sviluppato un legame profondo con la nostra amicizia, siamo diventati piuttosto vicini e abbiamo condiviso tantissimi ricordi bellissimi. E penso che tutti noi preferiremmo vederlo guidare oggi, me compreso”, aveva spiegato Vettel.

Il casco di Sebatian Vettel per lo show al volante della F2002 che riprende sia il suo disegno che quello del casco di Schumacher Foto di: Beatrice Frangione

“Non vedo l’ora di quel momento in macchina, perché credo sarà un istante in cui sentiremo Michael, ciò che rappresenta ancora, e quasi ascolteremo la sua presenza. C’è molto di più di un paio di giri. È la sua vettura, una macchina che ha vinto il titolo nel 2002. È una Ferrari a Monza, davanti ai tifosi. Quindi sì, c’è molto in tutto questo che crea una connessione con me”.

Cosa avrebbe detto Vettel a Schumacher se fosse stato qui oggi? “Guida tu. È tua. Credo che sarebbe la prima cosa oggi”, ha raccontato Seb, ricordando poi quanto più che il pilota, gli sia mancato l’amico Michael nei suoi anni vissuti a Maranello dal 2015 al 2020, dove è arrivato a lottare per il titolo mondiale contro Lewis Hamilton.

“Mi è mancato così tanto in momenti in cui penso che avrebbe potuto essere davvero d’aiuto. Ma è poca cosa, perché il tipo di perdita dopo il suo incidente e il dolore per lui e per la sua famiglia è molto più grande di ciò che io, o chiunque altro, possa sentire per la sua mancanza”.

Sebastian Vettel Foto di: Eric Le Galliot