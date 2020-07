Verstappen fa retromarcia: "Vettel in RB? Sono felice con Albon"

La notizia del pomeriggio al Red Bull Ring è l'apertura di Vettel a un ritorno in Red Bull a 6 anni di distanza dall'ultima stagione fatta difendendo i colori del team di Milton Keynes. Nel corso della settimana Max Verstappen, ospite in tv al pari di Vettel (i due erano vicini), ha fatto sapere di non aver nulla in contrario all'approdo del 4 volte iridato a Milton Keynes.

Questa versione, però, è durata sino a questo pomeriggio. Poco fa la stella olandese del team austro-britannico ha letteralmente ritrattato quanto detto in televisione, sostenendo non solo di non voler lasciare il team, ma anche di volere Alexander Albon come compagno di squadra.

"In TV ho detto quelle cose perché ho cercato di essere carino, per altro ero vicino a Vettel. Io però credo che al momento il team sia felice con Albon e me. E io devo ammettere di essere molto felice con Albon come compagno di squadra".

"Per prima cosa, Alex è un ragazzo molto gentile e lo è con tutti. E' capace a fare gli assetti e sono simili ai feedback che do io al team. inoltre è molto veloce. Non vedo i motivi per cambiare, non so perché Horner e Marko dovrebbero farlo. Alla fine, però, non sono io che prendo decisioni del genere".

Tornando a parlare del fine settimana scorso, in cui è andato in scena il primo gp del Mondiale 2020 di F1, Verstappen ha continuato a difendere Albon. Il thailandese, lo ricordiamo, è finito fuori dai punti dopo un contatto con Hamilton. Il pilota della Red Bull aveva fatto un'ottima manovra nei confronti del 6 volte iridato (aiutato dalle gomme Soft fresche), ma un contatto tra le due monoposto gli ha fatto perdere l'opportunità di cogliere il suo primo podio della carriera e, forse, anche la prima vittoria.

"Credo che Lewis non intendesse colpire Alexander. E' stato solo un caso sfortunato. Certo Alex aveva fatto davvero un gran sorpasso all'esterno in quel punto. Non credo che tante persone siano riuscite a farlo".

"Credo che sia normale aver dato penalità per quel tipo di incidente. E' certo che quel contatto ha letteralmente rovinato la gara di Alex, mentre Lewis, nonostante la penalità, è comunque riuscito ad arrivare quarto. Alex è stato penalizzato molto di più dall'accaduto, ma è successo così e non si può più fare nulla".

Come capitolo conclusivo di un'intervista certamente ricca di contenuti. Max ha sottolineato come i miglioramenti al motore fatti da Honda siano evidenti, ma purtroppo non sufficienti se paragonati a quelli fatti in inverno da Mercedes.

"Credo che sul motore Honda abbia fatto un buon passo avanti, ma penso che Mercedes abbia fatto passi avanti più grossi dei nostri. Per questo dobbiamo continuare a spingere, perché c'è performance da estrapolare dal motore. Credo però che sia un discorso che possa essere fatto anche sulla macchina. Dobbiamo spingere su entrambe queste vie. E' chiaro però che Mercedes nel corso dell'inverno abbia fatto davvero un gran lavoro".

Il team, secondo Max, dovrà lavorare intensamente anche sulla RB16. La monoposto è nata bene, ma gli ingegneri dovranno aiutarlo a trovare un bilanciamento migliore in ingresso curva per poter recuperare un paio di decimi al giro, specialmente in qualifica.

"Certo, se guardate i dati potrete notare che non ci sono tante curve dove siamo più lenti. Nella maggior parte di esse siamo veloci, ma non sono ancora contento del tutto riguardo il bilanciamento della macchina in curva. Soffro soprattutto in ingresso e centro curva. Devo trovare il modo di trovare un bilanciamento migliore, che possa aiutarmi. Non voglio dire che saremmo in grado di battere la Mercedes, ma alla fine potremmo certamente guadagnare 2 o 3 decimi in Qualifica".

Verstappen, inoltre, sfoggerà un nuovo casco in questo fine settimana. Potete vedere la nuova livrea nella gallery che trovate proprio qui sotto.