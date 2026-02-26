WEC | Alonso e Verstappen insieme a Le Mans? Ecco perché l'idea stuzzica e non va sottovalutata

La scena ha fatto sorridere tutti in sala stampa, durante i test pre-stagionali di F1 in Bahrain, quando ai microfoni FIA si sono seduti due generazioni separate da 16 anni ma unite da qualcosa di molto più forte dell'età: il rispetto.

Fernando Alonso e Max Verstappen hanno nuovamente accarezzato pubblicamente quell'idea che il paddock sogna da anni: correre insieme la 24h di Le Mans.

Non è la prima volta che la cosa salta fuori e sicuramente non sarà l'ultima. Ma ogni volta che entrambi si scambiano un cenno d'intesa, le voci intorno crescono.

La conversazione è nata a seguito di alcune dichiarazioni precedenti di Sebastian Vettel, che aveva ammesso di sentire regolarmente Verstappen e che entrambi avevano parlato in passato di gareggiare insieme a Le Mans.

L'olandese non ha evitato la domanda, al contrario: "Certo che mi piacerebbe, ma solo se possiamo lottare per la vittoria. Deve essere con la squadra giusta".

Con una idea precisa in testa: se andrà, lo farà con l'intenzione di vincere. E poi ha guardato alla sua destra: "Ho sentito che Fernando correrà fino a 75 anni... quindi sono sicuro che troveremo un momento per farlo tutti insieme".

Il "tutti" non era casuale. Nella sua mente c'era anche Vettel. Un trio di Campioni del Mondo che, sulla carta, sembra un sogno per qualsiasi appassionato di endurance.

La condizione di Alonso: il suo record a Le Mans

Alonso ha raccolto il guanto senza esitare, ma fedele al suo stile. Con un mezzo sorriso: "Ho un record del 100% di vittorie a Le Mans. Se lo rifaccio, tutto deve essere preparato molto bene".

Non è un'esagerazione. L'asturiano ha partecipato nel 2018 e nel 2019 e ha vinto entrambe le edizioni con la Toyota, oltre a conquistare il titolo WEC. Due partecipazioni, due vittorie. Statistiche impeccabili. E questo, per uno competitivo come lui, non è un dettaglio da poco.

Il messaggio, tra le righe, racchiude una verità: se lo spagnolo tornerà a Le Mans, non sarà per far parte semplicemente della griglia.

Ammirazione reciproca, al di là della F1

L'aspetto interessante di questo scambio non è solo la possibilità, ancora remota, di vederli condividere la stessa vettura. È il contesto.

Verstappen ha riconosciuto in numerose occasioni che Alonso è stato uno dei suoi modelli di riferimento quando cresceva guardando la F1. Lo ammirava per la sua capacità di sfruttare al massimo auto che non erano le migliori e di lottare comunque per il titolo. Per competere contro strutture più forti e, nonostante ciò, mettere tutti in difficoltà.

Alonso, da parte sua, ha anche reso omaggio pubblicamente all'olandese. Ha elogiato la sua capacità di vincere titoli anche quando la vettura non era più chiaramente dominante e di lottare fino all'ultima gara. Lo ha detto senza mezzi termini: quello che fa Verstappen è da pilota speciale.

Tra i due c'è rispetto. E qualcosa di più: comprensione. Entrambi vivono per competere. Entrambi hanno chiarito che, quando finiranno in Formula 1, continueranno a correre in altre categorie. Non contemplano un ritiro silenzioso.

Ecco perché, più che una battuta ricorrente, l'idea di vedere Alonso e Verstappen condividere la stessa squadra a Le Mans sembra solo una questione di tempo. Forse con Vettel. Forse senza di lui. Ma l'occhiolino rimane.

Per ora, la F1 la fa da padrona. Ma quando due piloti che vivono per le corse si guardano in una sala stampa e parlano del futuro, è bene ascoltare. Perché a volte gli scherzi sono solo questo. Altre volte sono avvertimenti.