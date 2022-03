F1 | Vettel: "Il casco della pace? Un messaggio efficace"

Carica lettore audio

Il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina ha spinto la Grand Prix Drivers’ Association a scendere in pista in Bahrain, prima dell’inizio dei test, mostrando uno striscione ed indossando magliette con il messaggio “No War”.

In occasione dei test Sebastian Vettel ha indossato un casco speciale. Il tedesco ha sostituito i colori della Germania con quelli dell’Ucraina, inserito il disegno di una colomba con un ramoscello d’ulivo e fatto stampare sulla calotta il testo di Imagine di John Leonn.

“Vorrei non aver ideato questo disegno. Avrebbe significato che non ce n’era biosgno” ha spiegato Vettel al termine della tre giorni di test in Bahrain.

“È un segnale forte per mostrare il nostro supporto. Tutti i piloti si sono riuniti mercoledì ed abbiamo pensato di sfruttare l’occasione per mostrare la nostra unità e prendere un posizione”.

“Quanto sta accadendo è orribile. Sembra un incubo dal quale non riusciamo svegliarci e questo è il motivo che mi ha spinto a realizzare il caso. Un messaggio semplice ma efficace”.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Motorsport Images

Vettel è stato obbligato ad apportare una modifica al design perché nella zona inferiore era raffigurata una bandiera della regione non riconosciuta della Repubblica Turca del Nord Cipro. Jens Munser Design, autore del casco, ha rilasciato via social una dichiarazione dove si scusava per l’errore affermando di aver utilizzato immagini di repertorio.

“Nella parte inferiore c’era la possibilità di inserire tutte le bandiere del mondo” ha spiegato Vettel. “Non ho controllato tutte le bandierina, ma c’era qualche problema. Ho tolto quell’adesivo perché alcune persone si sono arrabbiate ed il messaggio sarebbe stato distorto”.

“Il messaggio che volevo mandare è che tutto il mondo dovrebbe essere unito e contrario alla guerra. Siamo cresciuti in tempi di pace ed è un qualcosa che apprezziamo. Vedere quelle immagini nei notiziari è uno shock”.

Nel corso degli ultimi anni Vettel ha voluto veicolare diversi messaggi per questioni diverse ed ha utilizzato il suo casco per condividere i suoi pensieri col mondo.