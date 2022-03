F1 | Russell: "Red Bull e Ferrari non eccezionali. Recupereremo"

Carica lettore audio

Per la prima volta dopo diversi anni, Mercedes ha concluso i test pre-stagionali di Formula 1 senza avere la certezza di essere pronta a prendere parte al primo gran premio e lottare per la vittoria. E questa, già di per sé, è una notizia di una certa rilevanza.

Il team di Brackley si è presentato ai test di Sakhir con una W13 completamente rinnovata rispetto a quella vista a Barcellona. Il team ha parlato di una pianificazione che arrivava da lontano, decisioni prese ormai da diverso tempo che avrebbero dovuto garantire alla W13 di arrivare pronta a Sakhir, ma così non dovrebbe essere.

Anche nell'ultimo giorno di prove in Bahrain, il team tedesco ha lavorato sodo sul fondo della W13 per cercare di diminuire il porpoising, effetto notato sin dai test di Barcellona che fa sobbalzare le vetture sui rettilinei e mette a dura prova anche i piloti. I meccanici sono intervenuti sul fondo, cercando di trovare soluzioni anche parziali per diminuire il saltellamento, ma con pochi risultati.

Anche per questo George Russell e Lewis Hamilton hanno apertamente parlato di Red Bull e Ferrari favorite per le prime gare della nuova stagione. "Penso che sia stato abbastanza produttivo ma allo stesso tempo molto intrigante", ha dichiarato Russell al termine dell'ultima giornata di test di Sakhir.

"Ovviamente c'è molto da imparare su queste nuove auto 2022, con nuovi pneumatici. Ovviamente è abbastanza chiaro alcuni dei problemi che molte squadre affrontano con il porpoising, e stiamo solo cercando di andare avanti. Penso che abbiamo superato tutto, non abbiamo avuto molti problemi di affidabilità e siamo andati avanti con il programma. Da quel punto di vista, è stato positivo".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Penso che dipenda solo da quanto duramente stai spingendo la macchina in realtà, e stiamo solo cercando di spremere la W13 nelle prestazioni per cercare di capirne i limiti, i limiti che ha ora. Ma sicuramente rimbalza molto dall'interno, dall'abitacolo. Non è comodo, in tutta onestà, ma non mi interessa molto il comfort se le prestazioni ci sono. Al momento, le prestazioni non ci sono, sembriamo essere un passo indietro rispetto ai nostri rivali, e abbiamo un sacco di lavoro da fare da qui alla prossima settimana per capire, perché in ogni condizione, la Red Bull e la Ferrari sembrano un passo avanti a noi".

Interessante poi il punto di vista di Russell per ciò che riguarda le monoposto dei team diretti rivali, ovvero la Red Bull RB18 e la Ferrari F1-75. A suo avviso nessuna delle due può essere considerata una monoposto straordinaria. Se Mercedes dovesse riuscire a risolvere i propri problemi, dovrebbe anche raggiungere le rivali in quanto a prestazioni e a lottare per vincere.

"Non penso che siano eccezionali, ma non penso che siamo così competitivi come probabilmente vorremmo, se vogliamo essere onesti. Penso che la Ferrari e la Red Bull siano in una sorta di posizione naturale, e noi siamo solo un passo, il loro delta dalla parte anteriore al centro gruppo e alla parte posteriore è probabilmente corretto. Siamo solo un po' più indietro di quanto vorremmo. Credo che i ragazzi arriveranno in fondo. Penso che ci sia del potenziale. Abbiamo solo bisogno di trovare un modo per sbloccare quelle prestazioni".

Russell ha sottolineato come a suo avviso i limiti attuali della W13 siano chiari. Il team sa dove intervenire, ma deve capire come. Se riuscirà a farlo e anche solo a diminuire i punti deboli sino a ora mostrati, allora Mercedes potrà finalmente mostrare il suo vero potenziale.

"È abbastanza chiaro dove siamo limitati. Basta guardare i video e si vede che rimbalza molto, e non mette la macchina nella finestra giusta. Il team ha lavorato incredibilmente duro per cercare di trovare soluzioni a questo. Non ne abbiamo ancora trovata una. Questo non significa che non saremo in grado di trovarne una prima della prossima settimana o più avanti nella stagione. Questo è un gioco lungo, credo che la performance sia lì da qualche parte, dobbiamo solo trovarla", ha concluso Russell.