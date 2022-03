F1 | Seidl: "La vera soluzione del problema ai freni al GP"

Carica lettore audio

Con le alte temperature di Sakhir, la squadra di Woking ha scoperto che il raffreddamento che aveva pianificato per i freni anteriori non era sufficiente. Cosa che ha limitato la possibilità di effettuare dei long run durante i tre giorni di test.

In quella conclusiva sono arrivate delle nuove parti dalla fabbrica. Tuttavia, si trattava solo di una soluzione temporanea per il problema, quindi ora la squadra sta lavorando ad una soluzione definitiva per il GP del Bahrain del prossimo fine settimana.

Con Daniel Ricciardo costretto a rimanere a riposo essendo positivo al COVID-19, Lando Norris è stato il solo a guidare la MCL36, completando rispettivamente 50, 60 e 90 giri.

Il totale di 200 giri, quindi, è stato molto più basso rispetto a quanto aveva pianificato il team, che quindi non ha potuto completare parte del lavoro di routine.

"Il test sicuramente non è andato secondo i piani", ha detto Seidl in un'intervista rilasciata a F1 TV. "Abbiamo avuto un problema inaspettato con i freni anteriori, che ha limitato il nostro lavoro un bel po'. Soprattutto quando si trattava di long run".

"Questo ci ha messo decisamente in difficoltà. Eppure, penso che ci fossero ancora un sacco di cose che potevamo fare: potevamo ancora lavorare sulla macchina per estrarre più prestazioni da essa. Potevamo anche apportare ulteriori aggiornamenti. Quindi questo è stato positivo".

"Ma sicuramente abbiamo questo problema. E' stata semplicemente una corsa contro il tempo al fine di portare aggiornamenti alla vettura per risolvere il problema, anche se non lo abbiamo potuto eliminare del tutto".

"Ora spero semplicemente che con gli aggiornamenti che porteremo per la prossima settimana il problema sia finalmente risolto".

Seidl ha ammesso quindi che le nuove parti non sono riuscite a risolvere completamente il problema.

"Abbiamo fatto dei progressi", ha detto. "Ma a causa dei vincoli di tempo, abbiamo potuto fare solo delle modifiche limitate, anche con il grande supporto che abbiamo avuto da casa. Ma diciamo che la vera soluzione sarà disponibile solo la settimana prossima".

"Alla fine, tra il layout della pista e le alte temperature, semplicemente non era abbastanza quello che avevamo, e non c'era abbastanza tempo per ottenere le nuove parti qui in pista. Ecco perché ora dobbiamo semplicemente aspettare la prossima settimana".

"Ma sono molto fiducioso che possiamo risolvere questo problema. E poi tornare a parlare di nuovo di prestazioni".

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Motorsport Images

Seidl comunque ha insistito sul fatto che Norris e la squadra siano riusciti comunque ad ottenere il massimo in questi tre giorni di test per quelle che erano le condizioni.

"Abbiamo lasciato Barcellona dopo un test davvero positivo. Penso che anche quello che abbiamo visto finora della macchina, ci fa pensare che abbiamo sicuramente una base molto buona per questa nuova era della F1".

"Ma naturalmente, purtroppo, abbiamo mancato di spuntare un sacco di caselle in questi tre giorni, a causa dei run limitati che abbiamo potuto fare. Quindi sicuramente non posso essere del tutto felice".

Seidll ha suggerito che sia difficile giudicare il livello della McLaren rispetto ai rivali, anche se la maggior parte degli osservatori suggeriscono che attualmente disponga del terzo o quarto miglior pacchetto.

"In termini di ordine gerarchico penso che sia ancora troppo presto o troppo difficile dire davvero dove siano tutti".

"Alcune vetture sembrano davvero forti, già da Barcellona, come la Ferrari, e anche altre squadre. Quindi la cosa principale al momento è solo concentrarsi su noi stessi e risolvere questo problema, e poi vedere dove saremo la prossima settimana".

"Sono sicuro che la Mercedes sappia esattamente cosa sta facendo. E saranno lì la prossima settimana, senza dubbio. Ancora una volta, dunque, è difficile dire dove siamo veramente. Fino alla prossima settimana, durante il weekend di gara, non sapremo dove sono tutti".