F1 | Verstappen: "Scelta giusta rientrare al secondo giro"

Semplicemente implacabile. Max Verstappen ha vinto anche la Sprint Race del Gran Premio del Belgio di Formula 1 dominando anche sotto la pioggia, in condizioni piuttosto difficili e dopo un pit stop che gli ha fatto perdere la leadership.

Con la pista in rapido mutamento, meno acqua sull'asfalto rispetto alla partenza, Red Bull Racing ha scelto di chiamare Sergio Perez al primo giro per cambiare le Pirelli Cinturato Full Wet con le Intermedie. Verstappen è rimasto invece in pista per un giro, prima di fare il suo pit stop al giro seguente.

Tornato in pista, il campione del mondo in carica si è trovato alle spalle della McLaren MCL60 di Oscar Piastri. Ha atteso il rientro della Safety Car, entrata in pista dopo l'uscita di pista di Fernando Alonso, per sferrare l'attacco decisivo nei confronti dell'australiano prendendosi la vetta della gara.

"Entrare ai box per montare le intermedie al secondo giro lanciato della Sprint Race non è stata una scelta sbagliata, ma di sicurezza", ha ammesso Verstappen dopo la vittoria. "Avrei potuto anche entrare al primo giro, ma poi sarei potuto rimanere bloccato in pit lane dal passaggio delle altre vetture, magari avrebbe potuto esserci una Safety Car e prendere tanto, per cui siamo rimasti fuori".

"Abbiamo perso una posizione in quel frangente, ma sappiamo che siamo veloci e credo che tutti lo abbiamo potuto vedere. Quando abbiamo montato le Intermedie stavamo volando. Quindi è stata la decisione giusta".

Durante gli 11 giri di gara reali, Verstappen ha parlato con il suo box di un fantomatico problema ai freni. Al termine della gara ha voluto precisare quello di cui ha discusso con i propri ingegneri via radio.

"Abbiamo provato solo ad avere una migliore risposta dai freni, ma non abbiamo avuto problemi a riguardo. Era tutto sotto controllo. La macchina era veloce, le gomme funzionavano. E' stato solo un piccolo inconveniente".

In vista di domani, Max avrà la grande opportunità di replicare la vittoria di oggi pur partendo in sesta posizione. Per lui, il periodo più grande, sarà rappresentato dal via, dove si troverà in mezzo al gruppo ed esposto a più contatti del solito per via della posizione di partenza.

"Domani dovrò provare a superare poche macchine. Dunque credo che alla fine il pericolo maggiore lo avrò al primo giro, alla prima curva, cose del genere. Può succedere di tutto in quel frangente. Ogni cosa è complicata qui in pista. Dovremo fare di tutto per stare lontani dai guai, perché, per il resto, abbiamo una macchina veloce", ha concluso Verstappen.