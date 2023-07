F1 | Verstappen vince la Sprint di Spa davanti a Piastri e Gasly

L'alieno vince la sua quinta Sprint Race nel GP del Belgio confermando la sua superiorità anche sul bagnato con la Red Bull RB19: l'olandese guadagna altri otto punti nella classifica del mondiale piloti, visto che il compagno di squadra, Sergio Perez, è stato costretto al ritiro dopo aver subito un contatto da Lewis Hamilton che con la ruota anteriore sinistra ha danneggiato la fiancata della macchina del messicano che ha provato a continuare e la squadra di Milton Keynes lo ha richiamato ai box dopo un lungo.

La partenza della garetta è stata data con il gruppo delle monoposto che sono state obbligate a schierarsi con la full wet dietro alla Safety Car: dopo cinque tornate dietro alla vettura staffetta, la corsa è partita e metà del gruppo è rientrato subito in pitlane per passare alle intermedie, cosa che il resto dello schieramento ha fatto nel giro successivo. In questa situazione i due piloti della Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno pagato dei problemi che sono costati delle importanti posizioni per un cambio gomme lento sulle posteriori.

Dietro a Verstappen spunta un volto nuovo: Oscar Piastri è riuscito a condurre la Sprint Race per qualche giro. L'australiano della McLaren ha potuto andare al comando alla sosta di Max e ha guidato il gruppo fino alla ripartenza dalla Safety Car che si era resa necessaria per togliere di mezzo l'Aston Martin di Fernando Alonso, uscito a Pouhon dopo una scaramuccia con Nico Hulkenberg che è finito sotto investigazione con la Haas.

Oscar ha mostrato di non avere alcun timore reverenziale nei confronti del due volte campione del mondo, amche se ha dovuto arrendersi alla superiorità della Red Bull: alla ripartenza Max ha percorso in pieno la compressione di Eau Rouge e Raidillon e si è mangiato all'esterno la MCL60 alla staccata di Les Combes.

Piastri non ha perso la calma e ha portato a casa il primo podio della sua bereve carriera, confermando le sue doti da fuoriclasse che si vuole affermare. Lando Norris con l'altra vettura papaya non è andato oltre un sesto posto: nel pomeriggio abbiamo visto confermato quanto avevamo osservato nelle qualifiche. Il ragazzino ha fretta di mettersi in mostra...

Dopo la rivoluzione nella quale è stato decapitato il vertice dell'Alpine con il licenziamento di Otmar Szafnauer, Alan Permane e Pat Fry, è arrivato un imprevisto terzo posto di Pierre Gasly che ha portato la sua A523 sul podio, davanti alle due Ferrari, mentre Esteban Ocon è rimasto fuori dalla zona punti.

Dalla Ferrari ci si poteva aspettare di più anche se il passo non era granché, ma il doppio pit stop è costato caro alla squadra di Maranello. Charles nella seconda fase della gara ha accusato un surriscaldamento delle gomme e si accodato al compagno di squadra dopo aver patito un cambio gomme lento al posteriore.

Fra i protagonisti della garetta non possiamo dimenticare Lewis Hamilton: l'inglese era quarto quando si è visto appioppare una penalità di cinque secondi per la toccata a Perez che ha costretto la Red Bull allo stop anticipato. Non c'era malizia, ma semplicemente si è allargato di traiettoria sul bagnato. Alla fine è riuscito a concludere settimo di pochi millesimi davanti a George Russell, ultimo in zona punti.

Bella la prestazione di Daniel Ricciatrdo che ha portato l'AlphaTauri in decima posizione, davanti all'Aston Martin di Lance Stroll e alla Williams di Alexander Albon.