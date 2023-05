F1 | Vasseur: "Leclerc? Mi sono scusato. Sono errori da evitare"

Appena sventolata la bandiera a scacchi che ha sancito il termine delle Qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1, il fine settimana della Ferrari sembrava tutto sommato aver preso una piega favorevole grazie al buon terzo tempo ottenuto da Charles Leclerc.

Mentre il monegasco si trovava nel secondo settore, appena uscito da Portier e all'ingresso del tunnel, Charles ha ostacolato involontariamente Lando Norris, rimasto l'unico pilota ancora impegnato nel suo ultimo giro veloce per cercare di migliorare la posizione di partenza per la domenica.

Leclerc, in quel momento a contatto con il suo ingegnere Xavi Marcos, non è stato avvertito in tempo dell'arrivo del pilota della McLaren. Qualche ora dopo il monegasco ha ricevuto una penalità di 3 posizioni da scontare in griglia il giorno successivo. Questa decisione (giusta) presa dai commissari di gara hanno rovinato la gara di casa del ferrarista.

Si sa, a Monte-Carlo non si sorpassa. Risultato: Charles ha chiuso sesto nonostante a metà gara sia arrivata la pioggia prevista - ma dall'intensità sorprendente - a rendere tutto più incerto. Al termine della gara in cui la Ferrari ha portato a casa l'ennesimo risultato al di sotto delle aspettative, Frédéric Vasseur ha commentato a posteriori la penalità presa dal gioiello di Monte-Carlo.

"Ieri [sabato] abbiamo ricevuto l'informazione della penalità tardi e questo, ovviamente, ci ha messo in difficoltà per la gara. Ovviamente è frustrante. Qualsiasi fine settimana come questo è frustrante, ovunque, e nella gara di casa [per Leclerc] lo è ancora di più. Ma d'altra parte è in questi casi che dobbiamo tenere la testa alta".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

"La stagione è lunga, non è l'unica gara in calendario, anche se probabilmente conta più delle altre. I punti sono gli stessi, quindi dobbiamo ripartire a Barcellona sperando di fare un grande fine settimana in quell'occasione".

Vasseur ha anche dichiarato che la Ferrari cercherà di imparare dall'errore di comunicazione commesso lo scorso sabato per fare in modo di non ripeterlo più in futuro.

"Leclerc, da un paio d'anni, è un po' frustrato per come vanno le cose a Monaco e sicuramente sabato è stata dura. E' stata dura prima perdere la pole per poco più di un decimo, perdere la prima fila per due centesimi e poi l'errore di comunicazione".

"Cosa posso fare se non scusarmi con lui a nome della squadra e capire come possiamo fare un lavoro migliore, e migliorare la comunicazione tra il muretto dei box e Charles in queste condizioni. Ma da entrambi i lati".

"Penso che ciò che successo sia stato dovuto anche alle circostanze, al fatto che sia accaduto nel tunnel e così via. Ma va bene, dobbiamo evitare di cercare scuse perché è il modo peggiore per migliorare, dobbiamo solo correggerci".

Vasseur ha anche raccontato più in profondità cosa sia andato storto appena terminate le qualifiche del sabato, con Leclerc che ha ostacolato involontariamente Lando Norris mentre quest'ultimo era intento a terminare il suo giro lanciato.

"Sotto il tunnel Charles non è stato in grado di vedere nello specchietto dove si trovasse Norris, mentre se gli avessimo detto prima di entrare nel tunnel forse avrebbe potuto evitare di trovarsi in traiettoria. Anche la traiettoria stessa da mantenere sotto il tunnel non è così chiara".

"Ma chiaramente sabato abbiamo commesso un errore che ci è costato molto, perché credo che partendo dalla terza posizione la nostra avrebbe potuto essere una gara diversa. Dobbiamo imparare da quello che è successo".

"Onestamente non sto cercando di trovare scuse o cose del genere. Dobbiamo rivedere completamente la situazione. Non volevo farlo sabato sera perché ci siamo poi concentrati sulla gara. Ma nelle prossime ore esamineremo la situazione", ha concluso il team principal della Ferrari.