F1 | Perez: “Errore inaccettabile, non posso fare altri zero”

Se il Gran Premio di Monaco 2022 è uno di quelli che Sergio Perez non vorrà dimenticare per il resto della sua vita, al contrario il weekend monegasco 2023 sarà tra quelli che tenterà di mandare in soffitta il più presto possibile.

L’errore in qualifica, dove è giunto a muro in curva uno vedendosi così costretto a partire dal fondo, ha pesato in maniera netta sulle sue chance di ottenere punti importanti. Problemi che si sono comunque aggiunti alle sue difficoltà a livello di feeling con la vettura, dato che ha faticato nel sentire la monoposto sin dalla prima sessione di libere.

In gara, nonostante il tentativo del team di provare qualcosa di diverso a livello strategico, il messicano si è scontrato con la dura realtà della corsa monegasca, effettuando ben cinque pit stop in una corsa desolante che lo ha visto doppiato due volte dal compagno di squadra e vincitore della gara Max Verstappen, che ora guida il campionato con 39 punti di vantaggio.

Il delegato medico della FIA parla con Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, dopo l' incidente nelle FP1 Photo by: Mark Sutton

Nonostante questa sia stata la prima gara senza punti della stagione per il portacolori della Red Bull, il messicano ha rimarcato come un errore del genere, definito inaccettabile, non si debba più riproporre nel corso della stagione se vuole mantenere vivi i sogni iridati: "Abbiamo pagato il prezzo del mio errore e questo è stato molto costoso”.

"Devo solo scusarmi con tutta la mia squadra perché è inaccettabile commettere questo tipo di errore. Devo andare avanti, imparare da questo e non posso permettermi un altro zero in campionato", ha aggiunto il pilota di Guadalajara, riferendosi al fatto che, con un Max Verstappen così in forma, ogni zero sul tabellino ha un peso specifico molto alto.

Nel suo tentativo di rimonta, Perez è stato coinvolto anche in più incidenti. Prima è entrato in contatto con Kevin Magnussen alla chicane, con quest’ultimo che sfortunatamente era andato in antistallo dopo il passaggio sul cordolo, rompendo l'ala anteriore. Poi, con l'arrivo della pioggia, il messicano si è scontrato con George Russell, il quale stava tentando di rientrare in pista dopo essere arrivato lungo al Mirabeau, mossa per cui l'inglese è stato oltretutto penalizzato. Successivamente Red Bull ha tentato anche la carta gomme Full Wet, ma che, con il progressivo miglioramento del tracciato, non ha pagato come sperato.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

"Stava andando molto bene. Purtroppo ho trovato il traffico abbastanza presto e questo ci ha riportato alla posizione iniziale. Poi è arrivata la pioggia e siamo stati tra gli ultimi a rientrare ai box. Poi ho toccato il muro ed è stato tutto un casino. Ho rotto l'ala anteriore con Magnussen che era appena uscito dalla chicane ed è andata male. Quando ti trovi in quelle posizioni, devi sempre rischiare molto".

Il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, ha dichiarato che per Perez è stato un "weekend orribile", attribuendo chiaramente la colpa dello zero finale all'incidente in qualifica che ha compromesso tutto il fine settimana.

"Abbiamo adottato una strategia molto aggressiva. Perez si è fermato al primo giro e si poteva vedere il suo ritmo in aria libera e quanto gli altri stessero risparmiando”, ha spiegato Horner sottolineando la scelta di far rientrare il messicano nel primo giro per smarcare la doppia mescola e proseguire con la hard il più a lungo possibile.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

"È riuscito a rientrare nella finestra di Esteban Ocon e poi [Logan] Sargeant. Quando le auto più lente hanno iniziato a lottare ovviamente non si poteva sorpassare. Poi è rimasto coinvolto in un contatto con [George] Russell e ha danneggiato l'ala anteriore. È stato uno di quei weekend in cui nulla è andato per il verso giusto”.

"Ha avuto un grosso incidente, quindi probabilmente aveva bisogno di un nuovo paio di mutande. Per lui è stato uno di quei fine settimana in cui dovrebbe voltare pagina e credo che prima riuscirà ad andare a Barcellona, meglio sarà", ha poi aggiunto il Team Principal della Red Bull.