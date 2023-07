F1 | Sainz: "Ho perso tanto tra curva 8 e 9, ma è andata bene"

Un quarto posto colto in una delle qualifiche più difficili della stagione 2023 di Formula 1 è un buon risultato da cui partire. Lo sa bene anche Carlos Sainz Jr. che oggi è riuscito a firmare una partenza in seconda fila importante per sé e per la Ferrari al Gran Premio del Belgio che si terrà domenica.

Il madrileno è stato bravo a passare attraverso Q1 e Q2 rese complesse prima dalla pioggia, poi dall'asfalto umido ma via via sempre più asciutto. I team hanno dovuto capire - anche grazie alle indicazioni dei propri piloti - quando passare dalle Intermedie alle Soft.

Sainz, nelle prime due parti delle qualifiche, ha dovuto faticare non poco. La qualificazione al turno successivo è stato portato a casa con più fatica del previsto, ma poi in Q3 le cose sembravano poter essere promettenti.

Ancora una volta Sainz ha dimostrato di non avere il giro secco tra le proprie doti principali. Arrivato tra curva 8 e curva 9 - dove in Q2 prima Esteban Ocon e poi Kevin Magnussen sono finiti per baciare il muro di protezione - Sainz ha commesso una sbavatura che lo ha costretto ad alzare il piede e a perdere tempo e a concludere a 164 millesimi di secondo dall'autore della pole, il compagno di squadra Charles Leclerc.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La Ferrari si è confermata comunque molto rapida sul giro veloce, tanto da permettere a Sainz di partire in seconda fila accanto alla Mercedes di Lewis Hamilton. Va però ricordato che a rendere migliore la griglia per Carlos è stata la penalità di 5 posizioni inflitta al solito, imprendibile, Max Verstappen per aver sostituito il cambio sulla sua Red Bull RB19.

"Condizioni insidiose in pista", ha detto Sainz al termine delle Qualifiche. "Ogni volta che siamo scesi [sul tracciato] abbiamo trovato una situazione sempre diversa. Siamo riusciti a fare dei buoni giri in Q1 e Q2, poi in Q3, nell'ultimo giro, onestamente non è stato uno dei miei migliori".

"Ho avuto uno spavento tra curva 8 e curva 9 che mi è costato probabilmente qualche posizione, però nel complesso sono contento di essere riuscito a essere arrivato in Q3 in condizioni difficili e poi per questo quarto posto", ha terminato il pilota della Ferrari.